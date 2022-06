Caos a l’AP-7: cues quilomètriques per entrar a Barcelona

Continua el caos a l’autopista AP-7. Després d’un dissabte molt caòtic en què tres accidents -un d’ells mortal- van provocar molts quilòmetres de retencions. Aquest diumenge la situació era fluïda fins dos quarts de set, quan un accident ho ha complicat tot.

Actualment hi ha 13 quilòmetres a la Roca del Vallès, on s’ha produït un accident. En sentit nord també està complicada per un accident a Castellbisbal. Ara mateix hi ha 7 quilòmetres de retencions i 4 més a l’alçada de Gèlida.

Circulació complicada a altres punts de Catalunya

Fins les 19 de la tarda la circulació era fluïda a l’AP-7. On era complicada era a l’autopista C-32, que ha patit molts col·lapses durant el dia i ara mateix té 11,5 quilòmetres de cua a Alella i 4 a Mataró en sentit Barcelona. També està complicada la circulació a la C-14 a l’alçada de Montblanc i a la C-31, on hi ha 6 quilòmetres de retencions al Prat de Llobregat i 4 a Vilanova i la Geltrú.

Per tal d’evitar aquestes retencions, molt habituals cada cap de setmana en les operacions tornada, Trànsit ha habilitat carrils addicionals tant a l’AP-7 com a la C-32 per facilitar la tornada a l’àrea metropolitana.

Trànsit demana reduir la velocitat a l’autopista AP-7 davant l’augment d’accidents i retencions

A més de les retencions, des que les autopistes no són de pagament s’hi produeixen molts més sinistres i accidents mortals. Per això Interior ha demanat a Foment reduir la velocitat de l’AP-7 de 120 quilòmetres per hora a 110. Segons la conselleria això descongestionaria la circulació a més de reduir el nombre de morts a la xarxa viària de Catalunya, que ja s’acosten als 81. L’últim va ser un noi molt jove, de només 25 anys, que va morir en un accident de moto amb una furgoneta a la Ronda de Dalt.