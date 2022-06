Elena planteja rescatar l’autopista del Garraf per descongestionar l’AP-7

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha proposat rescatar parcialment la C-32 sud, que depèn de la Generalitat i està gestionada per la concessionària Aucat. Aquesta autopista, construïda a començaments de segle, va de Barcelona fins El Vendrell, passant pel Baix Llobregat i el Garraf. La concessionària té contracte per gestionar la via fins el 2039 i té un dels peatges més cars de l’Estat, com és el dels túnels del Garraf, amb un preu d’uns 7 euros. El conseller considera que això ajudaria a descongestionar l’AP-7, traspassant els vehicles d’una via a l’altra.

Es tracta d’una proposta que el conseller d’Interior anunciés ahir noves mesures que tenen l’objectiu de descongestionar i evitar accidents a l’AP-7, avui ha dit que és “inacceptable” que cada dia hi hagi “tants” quilòmetres de cua. Ha remarcat que el seu objectiu és minimitzar la situació i ha culpat el govern espanyol d’una falta de planificació després de l’aixecament dels peatges de l’AP-7, que depenen del ministeri de Foment. “Quan es va acabar la concessió no tenien ni contractada l’empresa per retirar les guinguetes”, deia el conseller en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.

Per aquest motiu, Elena ha posat un element nou sobre la taula: rescatar parcialment la C-32 sud, que depèn de la Generalitat i la concessionària Aucat té contracte per gestionar-la fins el 2039. “Si l’AP-7 sud està bloquejada, ens hem de plantejar rescatar parcialment la C-32 sud per traspassar els cotxes d’una via a l’altra”, argumentava Elena.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena | ACN

Sobre les propostes que va posar sobre la taula ahir en roda de premsa, ha explicat que l’objectiu és gestionar millor la carretera, posar més vies i treure vehicles, fent que els usuaris agafin el transport públic. També ha descartat prohibir la circulació de camions, tot i les restriccions. “S’hi ha saber conviure”, deia.

Ha explicat que estan parlant amb la Direcció General de Trànsit per reduir la velocitat a tota l’AP-7 a 110 km/h i al Vallès a 100km/h. “Ells són partidaris de disminuir-la per trams”, ha dit. Elena ha detallat un informe en el qual s’argumenta que quan menys velocitat, implica menys accidents. “Disminuir la velocitat genera una distància més elevada entre cotxe i cotxe”, ha afirmat.

Crida a la ciutadania a col·laborar en la campanya contra els incendis

Elena també s’ha pronunciat sobre la campanya d’estiu per evitar els incendis. “Serà una campanya molt complexa perquè hi ha hagut molta sequera”, ha dit. Per aquest motiu, creu que s’han d’activar tots els mecanismes de prevenció i ha fet una crida a la ciutadania per estar atents a tots els esdeveniments. “Si es veu una columna de foc s’ha d’aviar ràpidament”, ha posat d’exemple. El conseller, alhora, ha relatat que Interior ha contractat 500 persones de suport, 750 bombers més i augmentarà en 100 agents rurals més.