Alerta méteo: Les temperatures continuen pujant a les portes de l’estiu

L’entrada al mes de juny ha estat de les més caloroses dels últims anys. De fet, no és estrany que els dies de platja s’hagin convertit en un dels elements indispensables dels caps de setmana dels catalans. Sense marcar cap diferència notòria, aquest cap de setmana el sol continuarà regnant a totes les comarques de Catalunya, amb temperatures altes que sobrepassaran els 30 graus i en algunes comarques d’interior fins i tot els 40. Tot i que no s’espera una onada de calor molt forta, les prediccions meteorològiques del Meteocat recomanen molta protecció i extrema cautela en fer activitats a l’exterior, sobretot amb els residus que podrien provocar un incendi.

La primavera ja és cosa del passat

La primera setmana de juny ja ha deixat el llistó de les temperatures molt alt. En aquest sentit, aquest segon cap de setmana de juny tampoc decepcionarà, però no serà tant intents com les últimes setmanes, on les temperatures oscil·laven entre els 35 i els 40 graus. Tot i això, les comarques que veuran més incrementats els seus termòmetres seran les de l’interior, ja que no tenen el regulador natural de la costa que fa que les temperatures s’estabilitzin. En aquest sentit i com sempre, les comarques costeres seran les que més gent acumularan durant el cap de setmana.

Les comarques costeres tindran temperatures més estables / Pixabay

El Bages, l’Anoia i la Segarra són les tres comarques que tindran les temperatures més altes aquest cap de setmana, que arribaran als 35 graus pràcticament tots els dies a partir d’aquest divendres al matí. A més, les temperatures més baixes seran de 15 graus, per tant les nits no seran fredes. Pel que fa als pobles de la costa, inundats de turistes i segones residències les temperatures seran més baixes, no sobrepassant en cap moment els 30 graus en comarques com el maresme o el barcelonès. Tot i això, les nits seran igual d’estables, amb temperatures que no baixaran dels 15 graus igual que a les comarques d’interior.

Més hores de sol estiuenc

Un altre dels grans avantatges d’aquestes temperatures és que es coordinen amb el creixement d’hores de llum. Com més s’acosta el solstici d’estiu, més llargs són els dies i més curtes les nits. Així doncs, les temperatures asseguren que les activitats diürnes seran possibles durant tot el cap de setmana, amb una calor moderada i sol en bona part del país. Tot i que en alguns moments hi haurà alguns núvols, sobretot als extrems de Catalunya, és a dir a la Cerdanya i el Baix Ebre, les temperatures continuaran sent molt altes, el que permetrà fugir del sol directe sense haver d’agafar una jaqueta.

Les excursions a l’exterior també marcaran el cap de setmana / Pixabay

Com sempre que hi ha bon temps, les autoritats també han alertat de la necessitat de ser cauteloses amb la nostra seguretat, però també amb la seguretat de l’entorn. En aquest sentit, els Bombers ja auguraven una temporada complicada on, a causa de la sequera hivernal i les altes temperatures, les zones boscoses estaven molt més exposades a patir incendis. D’aquesta manera, Bombers ja ha posat en marxa el pla d’alerta per incendis, però també ha recordat que és necessari tenir cura dels llocs on es va.

Per altra banda, també s’ha informat de la necessitat de tenir precaució amb la calor i es demana prudència a les persones més grans, ja que comença la època dels cops de calor i més quan les temperatures pugen de manera ràpida i abans de temps, com està passant aquest any. Així doncs, també s’ha demanat que els ciutadans beguin molt aigua i intentin buscar zones amb ombra a les hores de més calor, és a dir, durant el migdia.