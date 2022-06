La méteo: cap de setmana amb temperatures d’estiu i algun núvol

La calor intensa sembla que ha arribat per quedar-se. Malgrat que encara falten tres setmanes per Sant Joan, les temperatures màximes a tot Catalunya registren nivells més propis de l’estiu i aniran a més. La previsió del temps per aquest cap de setmana llarg del 4 al 6 de juny –dilluns és festiu a tot el país per la segona Pasqua– pronostica un augment generalitzat de les temperatures, tot i que en algunes comarques hi haurà alguna nuvolada i no es descarten ruixats i alguna tempesta, sobretot al Pirineu.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja preveu un lleuger augment de les temperatures a tot el país per aquest divendres, sobretot les mínimes, i la tendència es mantindrà durant tot el cap de setmana llarg. La calor serà la protagonista i bona part de Catalunya tindrà un ambient assolellat, si bé creuaran bandes de núvols alts i mitjans. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector occidental, on hi podria haver algun ruixat i alguna tempesta local. La resta del país no hauria de necessitar el paraigua.

Dissabte de força calor i temps assolellat

Pel que fa a les temperatures, el dissabte es preveuen màxims per sobre del 30ºC a l’interior amb pics de fins a 35ºC en alguns punts, com a Lleida (Segrià), Balaguer (Noguera) o Mollerussa (Pla d’Urgell), on està previst que els termòmetres arribin fins als 34ºC al llarg de la tard. Al litoral, les mínimes oscil·laran entre els 17ºC i els 20°C, mentre que les màximes rondaran els 25ºC o 26ºC, amb algunes excepcions.

Dues persones sota un para-sol a la platja de Salou / ACN

Diumenge de sol i algun ruixat

El diumenge també serà un dia assolellat a bona part de Catalunya, sobretot durant la primera meitat del dia, tot i que no es descarta algun banc de boira a la costa. Els núvols faran acte de presència als Pirineus, al Prepirineu, al prelitoral i als Ports de Beseit i a la tarda hi podria haver algun ruixat o fins i tot alguna tempesta, en especial al Pirineu oriental i potser en alguna zona del Prepirineu. Les temperatures es mantindran força similars a les dels dies anteriors, amb màximes per sobre dels 30ºC a bona part de l’interior i més suaus a la costa.

El temps per la segona Pasqua

La segona Pasqua serà una repetició del diumenge meteorològicament parlant. Les últimes previsions mostren que l’embossament d’aire fred que havia de portar ruixats i temperatures més fresques es retarda. El matí de dilluns serà assolellat i amb alguns núvols baixos, en especial a les Terres de l’Ebre, mentre que a la tarda els xàfecs tornaran als Pirineus, on no es descarta alguna tempesta local. Al vespre la pluja podria arribar a més parts del país. Les temperatures es mantindran o registraran un lleuger descens, tot i que la calor serà intensa i la màxima tornarà a estar per sobre dels 30ºC a bona part de l’interior de Catalunya.

El maig més calorós de la història

La calorada que va rostir Catalunya durant la segona meitat del mes de maig ha marcat un nou rècord de temperatura al país. Els termòmetres van superar àmpliament els 38ºC en alguns punts del país. A Anglès (Selva) i Castellbisbal (Vallès Occidental) els termòmetres van marcar 38,5ºC, tres dècimes més que l’anterior marca durant un mes de maig, registrada el 2012 a Vinebre (Ribera d’Ebre), que va registrar 38,2ºC. La calor d’aquells dies va ser tan intensa que el rècord de Vinebre va passar de la primera a la cinquena posició en un sol dia després que el Pantà de Siurana (Priorat) i Baldomar (Noguera), amb 38,4ºC, i Caldes de Montbui (Vallès Oriental), amb 38,3ºC, li passessin per davant.