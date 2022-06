MÉTEO | Catalunya és un forn: cap de setmana de temperatures extremes

Les temperatures de rècord que estem vivint aquests dies fan pensar que serà un estiu molt complicat. La primera gran onada de calor de l’estiu ha arribat justament abans d’inaugurar oficialment l’estiu, el 21 de juny. Aquestes temperatures extremes ja han contribuït a generar el l’incendi d’Artesa de Segre, el primer gran incendi de l’estiu, que encara crema a hores d’ara. Però hi haurà treva? El pronòstic del temps refreda les expectatives, però no els termòmetres.

La calor extrema posa a prova els termòmetres en aquesta onada de calor / ACN

Dissabte de temperatures extremes a l’interior

Les temperatures seran lleugerament més baixes aquest dissabte, però únicament al litoral i prelitoral. La baixada, a més, serà molt moderada, pel que seguirem tenint temperatures molt elevades. A Tarragona s’hi esperen 33 graus, mentre que a Barcelona el termòmetre pararà de pujar quan assoleixi els 28 graus. Més amunt, a la demarcació de Girona, les temperatures arribaran als 31 graus. Si això és calor, a la Noguera, Lleida i el Pallars Jussà les temperatures seran infernals. Arribaran als 40 graus amb unes mínimes de 23, el que també convertirà les nits en un malson.

Termòmetre de la farmàcia Buxó, al passeig de Pere III de Manresa, a les tres del migdia / ACN

Es mantenen els avisos per altes temperatures durant tot el cap de setmana, tot i que previsiblement el pic de calor es produirà aquest divendres. Els serveis d’emergències demanen extremar precaucions per evitar cops de calor, que poden arribar a ser fins i tot mortals.

Diumenge de certa treva climatològica

El diumenge els termòmetres baixaran, però tampoc serà cap meravella. A Barcelona s’hi esperen unes màximes de 30 graus, el que evidencia que l’onada de calor encara no vol marxar del país. Al Maresme les temperatures seran semblants, amb màximes de 29 graus, mentre que a la Costa Brava caldrà esperar perquè es relaxin les temperatures. Arribaran, de fet, als 36 graus, molt per sobre del que és normal en aquesta època de l’any.

A Lleida, la Noguera i el Pallars sí que es notarà aquesta treva, ja que les màximes baixaran com a mínim 6 graus. Dels 40 graus que s’esperen dissabte a Lleida es passarà als 36 graus, el que encara és molt elevat però dona certa treva després d’uns dies en què la demarcació s’ha convertit en un veritable forn.

La onada de calor més intensa des del 2019

Durant tota aquesta setmana hem patit una onada de calor que arribarà al seu pic aquest divendres, quan a molts punts de Catalunya s’espera que s’assoleixin els 40 graus. De fet, és l’onada de calor més important des del 2019, quan hi va haver cinc dies seguits on es van superar els 40 graus. En aquest cas, la situació ha estat especialment complicada a l’interior, on en alguns punts de Lleida s’ha superat fins i tot aquesta barrera de 40 graus. Aquestes temperatures no són gens habituals durant la primavera -cal recordar que encara no ha arribat l’estiu de forma oficial-. De fet, aquesta setmana hem estat 10 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l’any.

Vianants bevent un refresc pel carrer en plena onada de calor/ Jordi Borràs

Però què és una onada de calor exactament? És la conseqüència d’una massa d’aire molt càlida que ve del cor de l’Àfrica i arriba a Catalunya després d’haver passat per el Marroc i Algèria. Aquesta massa d’aire dona començament a la onada de calor perquè transporta aire sec i molt càlid. També porta pols en suspensió, com s’ha pogut veure, per exemple, a Barcelona. Les temperatures altíssimes que hem enfrontat aquests dies són conseqüència d’aquesta onada de calor que donarà una mica de treva -no gaire- aquest cap de setmana.

Activades totes les alertes per prevenir cops de calor

En aquest context, el Servei Català de Meteorologia ha activat diverses alertes durant la setmana i ha insistit en la necessitat d’hidratar-se constantment, d’utilitzar molta crema solar i d’evitar fer esport a l’aire lliure en les hores de més calor. Tot això amb la intenció que aquest any no es pateixin tants cops de calor com en l’estiu passat, quan les temperatures també van ser de rècord com a conseqüència del canvi climàtic, que no dona treva.