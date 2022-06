Detectat un nou incendi a Peramola, que ja està controlat

Nous incendis a Catalunya. Després dels incendis originats ahir, cap a les 11.30h s’ha detectat que un incendi està començant a oirignar-se a Peramola a l’Alt Urgell. Així ho han informat els Bombers i hi han destinat mitjans aeris que estaven treballant a l’incendi de Lladurs. L’alcaldessa de Peramola ha afirmat al programa Planta Baixa que l’incendi ja està controlat.

L’incendi està a dalt d’un turó, que no s’hi pot accedir amb cotxe i s’hi ha d’anar amb helicòpter. Segons l’alcaldessa, Gemma Orrit, preocupa els camps agraris, però no s’ha hagut de desallotjar un vehí. “Els Bombers han estat molt ràpids i l’han pogut controlar”, deia l’alcaldessa.

400 bombers desplegats per tot el territori

L’incendi de Lladurs és l’incendi que més preocupa donada la seva capacitat d’expansió. Ja ha cremat més de 50 hectàrees i durant la nit s’hi ha treballat.

El dispositiu total d’extinció compta amb uns 400 bombers i 120 vehicles desplegats pel territori. També un centenar d’efectius de la UME. Els mitjans aeris, un total de 21, s’aniran incorporant gradualment a les tasques d’extinció amb una vintena de dotacions amb línies d’aigua i la utilització del foc tècnicament. El flanc dret, de fet, és el que més preocupa a causa de la seva llargària i la seva inestabilitat.

Preocupació constant per l’incendi de Lladurs

El conseller Joan Ignasi Elena ha dit que l’incendi de Lladurs està perimetrat però segueix inestable. “És la prioritat”, ha dit a Els Matins de Catalunya Ràdio. Ha alertat de la stiuació perquè hi ha una situació de simultanietat. “És una situacó molt perillosa”. A més, ha alertat del dia d’avui perquè farà més calor que ahir i al conseller li preocupa Sant Joan pels desplaçaments i els petards.

Protecció Civil manté la fase d’Emergència 2 del pla INFOCAT. Pel que fa a persones evacuades, en aquests moments hi ha 54 persones de la casa de colònies Cal Petit, que estan al poliesportiu d’Artesa de Segre, habilitat com a centre d’acollida per Creu Roja de Catalunya. A més, tant el conseller Elena com protecció civil han volgut elogiar i agraïr la feina dels pagesos a l’hora de llaurar els camps.