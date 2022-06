Els Bombers donen per estabilitzat l’incendi de Lladurs

Els Bombers han estabilitzat l’incendi de Lladurs que portava cremant des d’ahir. De fet, era un dels incendis que teia més preocupats als bombers, ja que només havia cremant una cinquantena d’hectàrees, la potencialitat del foc feia esperar el pitjor. Tot i que van anunciar que esperaven estabilitzar-lo el passat divendres a la nit, aquest dissabte han assegurat que l’han començat a controlar a primera hora del matí. Així doncs, els principals esforços dels Bombers de la Generalitat se centren ara en l’incendi d‘Artesa de Segre, on hi continuen treballant una setantena de de dotacions i on a primera hora s’han anat incorporant els mitjans aeris. De moment, aquest incendi ja ha afectat unes 1.500 hectàrees.

L’incendi a Baldomar / ACN

L’allau d’incendis simultanis a posat els Bombers de la Generalitat contra les cordes. A Catalunya van començar els incendis durant la setmana i sembla que els bombers han hagut d’anar-se desdoblant així com prioritzant àrees perquè cada cop que giraven el cap n’apareixia un de nou. Tot i això, sembla que gran part dels focs ja han estat estabilitzats, segons les informacions oficials. En concret, s’han estabilitzat els d’Altés, el de Castellar de la Ribera, i els de Peramola i Cabó. A més, al llarg del passat divendres, també es va donar per estabilitzat el foc de Corbera d’Ebre.

Pel que fa els altres tres incendis de la zona del Solsonès, el d’Ogern ja estava controlat aquest divendres al vespre, el d’Altés ja es troba estabilitzat (ha cremat 15 hectàrees i el de Siuró ja ho estava des d’ahir i es preveu donar-lo per controlat al llarg d’aquest dissabte (ha cremat 350 hectàrees).

Màxima preocupació per l’incendi d’Artesa

Els grans esforços estan posats ara a l’incendi d’Artesa de Segre, on hi continuen treballant una setantena de dotacions de bombers per intentar estabilitzar de manera més ràpida el foc. Recentment, aquest dissabte al matí s’hi han afegit els mitjans aeris, però el foc encara és viu i està sent una tasca complicada parar-lo, a causa de les grans àrees boscoses que rodegen les flames. Actualment, aquest incendi és el més actiu de tots i ja ha afectat a unes 1.500 hectàrees.