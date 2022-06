Màxima atenció dels Bombers al foc d’Artesa que crema sense control

Els Bombers posaran el que queda de jornada i durant tota la nit la màxima atenció en l’incendi d’Artesa de Segre (Noguera), que continua cremant sense control, per bé que s’ha aconseguit que no escapés del perímetre de 5.000 hectàrees marcat en l’estratègia d’atac. El cap dels Bombers, David Borrell, ha indicat que la prioritat del matí era que els focs actius no es fessin grans, objectiu que ha estat assolit. En el cas del d’Artesa, ha admès que hi ha hagut “moltes dificultats” per aconseguir-ho, però ha celebrat haver-ho pogut fer. Pel que fa l’altre incendi que preocupava, el de Lladurs (Solsonès), Borrell ha anunciat que els Bombers preveuen poder-lo estabilitzar aquest vespres.

Borrell ha explicat que al llarg del dia hi ha hagut altres incendis o revifalles dins dels perímetres d’alguns dels focs que han complicat la situació, però ha celebrat que tots s’han pogut o perimetrar o controlar, com el cas del foc de la Riba. El cap dels Bombers ha assegurat que l’estratègia de priorització d’atac en els incendis ha estat efectiva, i ha recordat que en tres dies hi podia haver hagut “desenes de milers d’hectàrees afectades” si no s’hagués prioritzat quins calia atacar primer “de manera contundent”. Borrell ha assegurat que aquesta serà l’estratègia que se seguirà aplicant en les properes hores.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament / ACN

En aquest sentit ha indicat que els mitjans aeris es desplaçaran demà al matí tots a Artesa de Segre per continuar preservant que el foc no surti de l’eix de confinament. Borrell no descarta que el foc estigui per sobre de les 2.000 hectàrees cremades.

Aragonès confia en els Bombers

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest divendres al vespre l’estratègia de priorització que han dut a terme els Bombers per atacar els diversos incendis simultanis que des de fa tres dies tenen lloc a diferents punts del país. “La simultaneïtat obliga a estratègies de priorització”, ha subratllat el cap de l’executiu català, que ha apuntat que, si no, hi podia haver hagut “danys extrems”, sense menystenir els que han causat les flames, amb milers d’hectàrees de superfície forestal afectades. Aragonès ha mostrat, així, la màxima confiança en el cos de Bombers, després que des d’algunes zones afectades per focs hagin sorgit queixes pel que s’ha considerat una atenció no prou exhaustiva.