Els Bombers esperen estabilitzar l’incendi de Lladurs aquesta nit

L’incendi que més preocupava els Bombers aquest divendres es podria donar per estabilitzat aquest vespre. Es tracta de l’incendi de Lladurs, al Solsonès, que tenia un potencial de 50.000 hectàrees. Els Bombers esperen que es pugui estabilitzar a última hora d’aquest divendres, com ha expressat el cap d’intervenció dels incendis del Solsonès, Eduard Martínez. Tot i aquest missatge optimista, Martínez ha assegurat que aquest és “el pitjor moment”, pel que estan “amatents” a qualsevol represa que pugui haver-hi. “Les condicions són extraordinàriament crítiques”, ha insistit.

La zona de treball d’aquest incendi és molt “complicada”, segons ha definit el mateix cap d’intervenció d’incendis del Solsonès en una compareixença davant la premsa aquest divendres a la tarda. Es tracta d’un terreny amb molta pendent i línies elèctriques que dificulten la feina dels mitjans aeris. Amb tot això, algunes zones han cremat malament, pel que els Bombers estan preocupats per possibles represes.

Un bomber remulla terreny cremat al terme de Castellar de la Ribera / Jordi Borràs, ACN

Perímetre inestable

L’incendi de Lladurs és molt complicat pel terreny i la virulència de les flames, pel que tot i estar envoltat el perímetre continua sent inestable. Per ara el foc ha calcinat 50 hectàrees segons la última informació que ha notificat el cos d’Agents Rurals. “És una zona complicada de treball perquè hi ha molta pendent i hi ha moltes zones que han cremat malament”, ha insistit Martínez, que ha anat més enllà i ja ha predit una represa o “focus secundari latent”.

L’estratègia principal dels Bombers és ara seguir treballant amb maquinària pesada amb la col·laboració de voluntaris locals, les ADF i també les UME. L’objectiu principal és ara “ancorar una zona segura per evitar represes” del foc, que podria ser el segon gran incendi de l’estiu si es té en compte el perímetre que podria quedar afectat: 50.000 hectàrees. El primer gran incendi de l’estiu ha estat el d’Artesa de Segre, que tenia un potencial de 20.000 hectàrees.