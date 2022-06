Els Bombers treballen en un nou incendi a Olivella que afecta 40 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en un nou incendi forestal que s’ha declarat a Olivella, al massís del Garraf. L’avís del foc s’ha rebut a les 13.07 hores a la zona de Can Suriol. S’han activat quatre mitjans aeris i 16 dotacions terrestres per mirar d’apagar ràpidament les flames. De moment, l’incendi ja ha cremat unes 40 hectàrees i el bombers demanen el confinament de dues urbanitzacions. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i El president de la Generalitat, Pere Aragonès han declarat aquest matí que serà complicat continuar amb les tasques dels Bombers i han demanat “prudència” a la població.

“Seguint l’estratègia operativa d’aquests dies, fem un atac inicial contundent per intentar minimitzar la progressió del foc”, han apuntat els Bombers de la Generalitat, que estan centrant tots els esforços en l’extinció de l’incendi d’Artesa de Segre-Baldomar. La columna de fum del foc d’Olivella ja és ben visible des de diferents punts del Garraf.

🔴Incendi en una zona de vegetació a Can Suriol, a Olivella. Els bombers han rebut l'avís del foc a les 13’07h. Hi ha activades 10 dotacions terrestres i 4 aèries. La columna de fum és ben visible des de diferents punts del Garraf. Dia de màxima alerta per incendis. @canalblau pic.twitter.com/FqfLLeUaSc — Canal Blau Notícies (@noticiesCB) June 18, 2022

Elena assegura que serà un dia dur pels Bombers

Elena diu que aquest dissabte serà “un dia tan dur” com els anteriors perquè encara hi ha molta “dispersió” i “simultaneïtat” d’incendis arreu del territori i això comportarà distribuir els efectius dels Bombers. Elena ha advertit que serà un dia complicat perquè tot i que baixaran una mica les temperatures, es preveu que hi haurà més vent. Per la seva banda, el cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que la prioritat és mantenir “confinat” l’incendi d’Artesa de Segre en un perímetre de 5.000 hectàrees. Malgrat les dificultats i que porten tres dies de “desgast”, ha afirmat que s’estan complint els objectius marcats pel cos. “Estem on volíem estar”, ha conclòs.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a la comissió del Parlament / ACN

Aragonès repeteix que cal eradicar l’irresponsabilitat

Aragonès, ha demanat aquest dissabte “tota la prudència i responsabilitat” davant l’alt risc d’incendis a Catalunya. “No abaixem la guàrdia“, ha reclamat Aragonès en una piulada a Twitter, en què ha subratllat que “els bombers i els serveis d’emergència estan lluitant incansablement contra els incendis”. D’altra banda, el president de la Generalitat ha recordat que les temperatures “segueixen sent extremadament altes”. Aragonès va defensar aquest divendres al vespre, en una visita al Centre de Comandament Avançat al Complex Central de Bombers de Bellaterra. l’estratègia de priorització que han dut a terme els Bombers per atacar els diversos incendis simultanis.