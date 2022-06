Els Bombers esperen estabilitzar el foc de Corbera aquesta matinada

Els Bombers han aconseguit estabilitzar dos terços del foc que des del passat dimecres crema a Corbera d’Ebre (Terra Alta). Amb aquestes notícies, el sotsinspector dels Bombers, Guillem Guinjoan ha explicat que s’espera donar per estabilitzat el foc durant la matinada d’aquest dijous, però que per contra s’hauran de sacrificar algunes hectàrees que ja donen per perdudes. De fet, la idea principal, segons ha explicat Guinjoan, és sacrificar 50 hectàrees de superfície forestal que hi ha davant del cap del foc per poder-lo confinar i estabilitzar a la carretera TV-7333, que està tallada al trànsit.

L’incendi a Baldomar / ACN

L’alerta màxima per incendis va començar el passat dimecres quan simultàniament i en poques hores tres focs vam estar cremant diferents zones boscoses de Catalunya. El primer, a Castellar de la Ribera, al Solsonès, ja afectat ja més de 400 hectàrees, segons van informar els Bombers de la Generalitat. El segon incendi, a la Corbera d’Ebre, també ha arribat a les 360 hectàrees i encara segueix actiu, mentre que el de Baldomar, el més greu, a Artesa de Segre, hi ha una afectació de 1.300 hectàrees.

L’incendi de Lladurs és el que més preocupa

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que de tots els incendis actius que hi ha a Catalunya en aquests moments el que més preocupa pel seu “enorme potencial”, de l’entorn de 50.000 hectàrees, és el de Lladurs (Solsonès). També ha generat tensió, tot i que ja està perimetrat, el de Sallent (Bages) davant el risc que obrís una via amb molt recorregut en direcció al Llobregat. Pel que fa a la resta, el de Castellar de la Ribera es manté en un perímetre de 400 hectàrees i el d’Artesa de Segre s’ha aconseguit frenar el cap i el franc dret del foc per mantenir-lo confinat en una superfície de 5.000 hectàrees. “Estem on volíem aquest matí, però demà serà un dia molt complicat”, ha dit Elena.