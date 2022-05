Tres morts i un ferit greu en un incendi a Santa Coloma de Gramenet

Tres persones han mort i una ha resultat ferida greu en un incendi aquesta matinada a Santa Coloma de Gramenet. Segons els Bombers de la Generalitat, el foc s’ha originat durant la nit al número 23 del carrer de Sant Joaquim i ha afectat un edifici de tres plantes, que després d’una primera inspecció sembla que no ha patit danys estructurals.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha activat el servei d’atenció social d’emergència per si els veïns de l’immoble afectat necessiten ajuda. Per ara es les causes de l’incendi, que els Bombers ja han pogut extingir, encara s’estan investigant, però les primers hipòtesis apunten que hauria estat provocat. També hi ha almenys tres ferits lleus, segons els serveis d’emergència.

Els Bombers ha rebut l’avís cap a les 4.30 de la matinada i han desplaçat fins a 10 dotacions terrestres. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha donat el condol a les famílies afectades i ha assegurat que està en contacte amb l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon.

Un policia i un membre dels serveis d’emergència a l’incendi de Santa Coloma de Gramenet / ACN

L’incendi estava escampat per tot l’immoble

En la primera inspecció, els Bombers han determinat que el foc afectava la sala de comptadors de l’edifici, a la planta baixa i també a la segona planta. Al replà de la primera planta han trobat el cos sense vida d’una persona. La segona víctima mortal s’ha localitzat en la planta superior, mentre que la tercera era dins de l’habitatge afectat pel foc. A la part posterior del mateix pis els Bombers han trobat una dona amb cremades al cos que ha hagut de ser traslladada d’urgència a l’Hospital Vall d’Hebron en estat crític.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones més, entre les quals un home de 71 anys que ha estat donat d’alta allà mateix. Dues persones ferides –un home de 31 anys i una dona de 30– lleus han estat traslladades a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet. Segons els Bombers, l’incendi ha quedat apagat abans de les 5.00 de la matinada i han aprofitat per ventilar el bloc i revisar l’edifici.

“S’ha descartat cap afectació estructural a causa del foc”, diuen els Bombers. També han avisat les companyies de subministraments perquè facin les inspeccions pertinents de les instal·lacions i han tallat la llum i el gas de manera preventiva.