Una trentena d’incendis simultanis cremen Catalunya durant l’onada de calor

Cinquè dia consecutiu d’incendis a Catalunya i els Bombers de la Generalitat encara treballen de sol a sol per estabilitzar-ne uns quants. Si bé és cert que durant el cap de setmana s’han anat reduint els focs actius, encara queden moltes hores de feina per tal d’assegurar que les zones apagades no revifin i acabar de apagar les que encara estan cremant vegetació. Amb tot, el comunicat de Bombers de la Generalitat ha assegurat que “aquest matí es podrien tenir controlats la majoria de focs”. Tot i això, la temperatura i el vent fan que predir el final d’aquest allau d’incendis sigui pràcticament impossible. Segons ha comentat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena: “S’han complert tots els treballs que s’havien fixat per part dels operatius i els seus resultats però amb moltes dificultats. Avui som on som, gràcies a que hi ha hagut un treball de molta intel·ligència, molt esforç, sacrifici i de molt lliurament personal de tots els operatius”.

L’incendi a Baldomar / ACN

I és que tal com indicar Elena aquest diumenge, les tasques dels Bombers han estat essencials per poder apagar tots els focs i controlar la situació. De fet, una de les coses que ha fet més complicada aquesta situació és la simultaneïtat d’aquests incendis. Tant Elena com el cap del Cos de Bombers, l’inspector David Borrell han esmentat en diverses ocasions que molts incendis a la vegada fan perillar els recursos, ja que “cal pensar bé on dedicar més esforços i dotacions”, assegurava Borrell.

Llistat d’incendis de Catalunya

Tal com han pogut observar els Bombers, hi ha hagut una trentena d’incendis a Catalunya aquesta última setmana, sobretot concentrats en els últims dies. Aquí hi ha un llistat de tots els incendis que han estat cremant aquesta setmana al territori i que s’han emportat camps de conreu així com vegetació i grans extensions de bosc.

Baldomar/Artesa de Segre : El primer incendi que es va anunciar i un dels més ferotges que actualment encara crema. Segons les dades provisionals facilitades pel Cos d’Agents Rurals, han cremat 2.419,47 hectàrees.

: El primer incendi que es va anunciar i un dels més ferotges que actualment encara crema. Segons les dades provisionals facilitades pel Cos d’Agents Rurals, han cremat Olivella (Garraf): El foc ha estat estabilitzat aquest diumenge al matí i ha cremat 186,73 hectàrees, la immensa majoria de bosc del parc del Massís del Garraf i menys d’una hectàrea de vegetació agrícola i urbana

El foc ha estat estabilitzat aquest diumenge al matí i ha cremat 186,73 hectàrees, la immensa majoria de bosc del parc del Massís del Garraf i menys d’una hectàrea de vegetació agrícola i urbana Corbera d’Ebre (Terra Alta) : Aquest va ser el segon incendi dels grans que es va anunciar, però ja ha estat estabilitzat. Amb tot, segons les fonts dels Agents Rurals, ha cremant unes 397,39 hectàrees .

: Aquest va ser el segon incendi dels grans que es va anunciar, però ja ha estat estabilitzat. Amb tot, segons les fonts dels Agents Rurals, ha cremant unes . Castellar de la Ribera (Solsonès) : Aquí es van decretar dos incendis més que també han estat estabilitzat al llarg d’aquesta setmana, tot i això també han arribat a afectar unes 300 hectàrees .

: Aquí es van decretar dos incendis més que també han estat estabilitzat al llarg d’aquesta setmana, tot i això també han arribat a afectar unes . Artés i Sallent (ambdós municipis al Bages) : Un foc va cremar part de la carretera C-26,però va poder ser estabilitzat ràpidament.

: Un foc va cremar part de la carretera C-26,però va poder ser estabilitzat ràpidament. Lladurs (Solsonès): Aquest foc també es va convertir en un dels meus preocupants de la setmana i va mobilitzar moltes dotacions. Tot i això ja està estabilitzat i ha acabat afectant unes 1.500 hectàrees .

Aquest foc també es va convertir en un dels meus preocupants de la setmana i va mobilitzar moltes dotacions. Tot i això ja està estabilitzat i ha acabat afectant unes . Quatre incendis a Vall de Rialb : El més important d’aquests ha estat el de Peramola que també està estabilitzat sense grans danys en els boscos i la vegetació.

: El més important d’aquests ha estat el de Peramola que també està estabilitzat sense grans danys en els boscos i la vegetació. Riba i Farena (Alt Camp) i Bassella (Alt Urgell) : Tampoc ha cremat moltes hectàrees. Han treballat a l’incendi 14 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris que ara remullen la zona.

i : Tampoc ha cremat moltes hectàrees. Han treballat a l’incendi 14 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris que ara remullen la zona. Santa Coloma de Gramenet : Un incendi que va mobilitzar moltes dotacions per la situació en la que estava cremant, però que va ser estabilitzat amb rapidesa i només ha cremat 4,93 hectàrees a la zona de Can Zam.

: Un incendi que va mobilitzar moltes dotacions per la situació en la que estava cremant, però que va ser estabilitzat amb rapidesa i només ha cremat a la zona de Can Zam. Cornudella de Montsant: Un altre incendi estabilitzat que ha cremat una superfície aproximada de 2,48 hectàrees de la Partida de la Vinyeta.

Decretat un nou incendi entre Bot i Horta de Sant Joan

Activades 17 dotacions terrestres i un helicòpter per un incendi de vegetació entre Bot i Horta de Sant Joan (avís 06.23h).

La prioritat és el flanc esquerre. El flanc dret ha avançat cap a zona amb cinglera i pedra pic.twitter.com/tZ22PRyQuy — Bombers (@bomberscat) June 19, 2022

Aquest nou incendi s’ha declarat aquest matí de diumenge i ja s’hi han traslladat unes 17 dotacions de Bombers de la Generalitat. Un cop més, l’onada de calor ha fet que es flames s’apoderin de la vegetació de moltes parts de Catalunya. I és que tal com ha recordat Elena en el comunicat d’aquest diumenge: “La previsió, la planificació, la distribució de recursos i les prioritats establertes en cada moment i tota l’energia acumulada en els llocs especialment prioritaris per garantir que els incendis no es fessin més grans”.