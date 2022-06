Un incendi forestal crema entre Oliana i Peramola i obliga a tallar la C-14

Els Bombers estan treballant en un nou incendi que crema entre Oliana i Peramola que ha obligat a tallar la C-14 a l’alçada de l’Alt Urgell. Actualment hi estan treballant 35 dotacions terrestres dels bombers i set mitjans aeris. El foc s’ha iniciat arran de l’averia d’una màquina recol·lectora que treballava en un camp. A causa d’aquesta situació i de la fumarada obliguen a tallar la propera C-14 entre els quilòmetres 144 i 141,5, entre Oliana i el pantà d’Oliana, segons detalla el Servei Català de Trànsit (SCT). L’objectiu principal dels bombers és que el foc no s’obri cap a la serra d’Aubenç i Roc de Cogul. A part, prioritzen el flanc dret de l’incendi i els mitjans aeris estan treballant de cua a cap. El foc ja afecta una superfície d’unes 60 hectàrees, segons els Agents Rurals.

Un nou incendi crema a Catalunya a causa de l’onada de calor. Aquest cop és entre Oliana i Peramola i l’avís s’ha donat cap a les dues del migdia d’aquest diumenge. 13 dotacions de Bombers s’hi han traslladat ràpidament, però encara no hi ha informació sobre la grandària de l’incendi ni de quan trigaran a tenir-lo controlat. Com aquest, més d’una trentena d’incendis han cremat els boscos catalans aquests últims dies. Tal com ha explicat en unes declaracions el conseller d’interior Joan Ignasi Elena, “la simultaneïtat de totes les operacions és clau”per acabar amb els focs.

Mesures intensives en el foc de Baldomar

Per si fos poc, els bombers també treballen en l’incendi de Baldomar, i han posat especial interès en el tram que va entre la serra de Sant Mamet i Alòs de Balaguer. Ara per ara, tenen una desena part de l’àrea coberta, mentre que a l’àrea dreta aquesta arriba als dos terços de la superfície. De fet, es considera que la zona dels nuclis de Baldomar i la Clau està estabilitzada.

Una columna de fum de l’incendi de Baldomar vista des de l’ermita de Sant Mamet / ACN

En unes declaracions als mitjans de comunicació aquest diumenge, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha dit que durant el matí s’han vist columnes de fum que es deuen a cremes internes i que l’objectiu és intentar “aguantar fins les set o vuit del vespre” amb la situació actual, tenint en compte que el vent pot fer aflorar nous focus.