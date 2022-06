Controlat l’incendi a Artesa de Segre que ha cremat 2.700 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar l’incendi a Artesa de Segre que portava cremant zones boscoses i de vegetació des del dimecres passat. Ha estat una setmana intensa de feina i tot i que han aconseguit coordinar-se bé, els danys han escalat fins a les 2.700 hectàrees cremades. A Catalunya hi ha hagut uns 200 incendis en tant sols una setmana, una xifra rècord que no s’havia vist des del 2008. Grans territoris del país han quedat devastats per les flames i és per aquest motiu que el president Pere Aragonès ha declarat que rebran ajudes per les pèrdues que han tingut durant aquesta setmana. Tot i això no ha concretat de quants diners s’està parlant.

La columna de fum de l’incendi que s’ha declarat entre Peramola i Oliana, a l’Alt Urgell / ACN

Uns 200 incendis han cremat Catalunya durant la última setmana. Aquest dimecres s’ha acabat controlant el primer de tots, el d’Artesa del Segre, un dels més ferotges i que ha cremat més hectàrees. A més, també ha estat un dels que més ha costat d’apagar, ja que ha durat una setmana sencera. Gràcies a la labor dels bombers i la seva gestió del foc han aconseguit frenar les flames aquesta tarda, tot i això hi ha danys irreparables en conreus i zones boscoses que han malmès el paisatge de gran part del territori.

Aragonès assegura els ajuts als afectats

El president del Govern, Pere Aragonès, ha visitat la zona aquest matí i ha garantit que els pagesos afectats per l’incendi de Baldomar seran compensats per les pèrdues per haver llaurat els camps i evitar la propagació del foc. El president ha assegurat que ja s’està treballant per “mesurar les finques afectades” ja que ara cal registrar bé les “incidències” que hi ha hagut. Una vegada estigui tot comptabilitzat, la previsió és compensar via assegurança o ajut directe en forma d’indemnització de la qual se’n faria càrrec el Govern.

Controlat l’incendi forestal de Sant Pere de Ribes

L’incendi forestal de Sant Pere de Ribes (Garraf) ha estat donat per controlat cap a dos quarts de nou de la nit d’aquest dimecres. El foc va començar ahir a la tarda i fins a 40 dotacions entre vehicles terrestres i mitjans aeris han participat en les tasques per combatre’l. Les flames han afectat entre 20 i 25 hectàrees, segons els càlculs que feien ahir mateix els Bombers. Els Agents Rurals precisaven, amb dades provisionals, que havien estat 23,88 hectàrees, 23,86 de les quals dins l’Espai d’Interès Natural Massís del Garraf. Efectius del cos d’emergències han estat tota la nit assegurant el perímetre, un cop el foc es va donar per estabilitzat ahir al vespre.