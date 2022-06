Donen per controlat l’incendi d’Olivella

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest matí l’incendi d’Olivella, al Massís del Garraf. Un total de 23 dotacions terrestres continuen remullan la zona afectada per evitar repunts de l’incendi.

Aquest foc es va declarar poc després de la una del migdia de dissabte passat i es va poder donar per estabilitzat a les 22.40h del mateix dia. Hi ha 186, 73 hectàrees cremades.

L’incendi d’Artesa, el que més preocupa

Pel que fa a l’inceni d’Artesa de Segre és el que més preocupa, ja que continua actiu. Hi ha actius 73 dotacions terrestres i una dotació aèrea. Durant la nit s’ha reforçat la presència al flanc esquerre, que és el que cremava obertament i és el que fa patir més. Segons les darreres dades del Cos d’Agents Rurals, l’incendi ha cremat 2.702,67 hectàrees. D’aquestes, 2.560,19 ha són de vegetació forestal, 142,22 ha, de vegetació agrícola i 0,26 ha, de vegetació urbana.

Aquest matí a primera hora també s’ha donat per estabilitzat l’incendi de Peramola, el qual ha cremat unes 60 hectàrees. Des d’un bon començament, els Bombers es van centrar a atacar-lo dalt d’una cinglera per evitar que s’obrissin els flancs, especialment el dret, que dona a la vall del Segre. Hores d’ara remullen la zona 42 dotacions terrestres i en breu s’hi incorporaran els mitjans aeris.

Un Sant Joan amb prohibicions per territori

Pel que fa a Sant Joan, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat si es decideix establir restriccions per aquella data, no seran generalitzaes sinó que seran per territoris, en funció de la situació i de la previsió meteorològica. De fet, en una entrevista a Rac1, ha afirmat que aquests dies hi ha hagut una mitjana de 60 incendis. En aquesta mateixa línia s’hi ha pronunciat el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, que creu que per Sant Joan, si shan de fer prohibicions, han de ser molt concrets.