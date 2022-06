Nou incendi a Artesa de Segre: 26 dotacions i 75 hectàrees cremades

Nou incendi a Artesa de Segre. 26 dotacions dels Bombers estan treballant des de les cinc de la tarda en un foc de vegetació agrícola a Artesa de Segre, a la Noguera. El foc està a prop d’una zona forestal, pel que els Bombers treballen intensament per evitar que avanci. De fet, està situat al costat del quilòmetre 110,5 de la carretera C-14. Segons els Agents Rurals afecta una superfície aproximada de 75 hectàrees, meitat agrícoles i meitat forestals. Inicialment s’hi han enviat 8 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris, però poc després han vist que seria necessari ampliar el dispositiu a 34 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris.

Els Agents Rurals han explicat que el foc ha agafat força ràpidament i s’ha propagat en direcció nord cap al nucli de la Força. La primera prioritat dels Bombers ha estat controlar el flanc dret de l’incendi perquè no anés cap a la vall del Segre, tot i que també s’ha intentat tancar el flanc esquerre. El principal problema actualment és el vent, que complica les tasques d’extinció. Preventivament els Mossos han desallotjat una masia i han ordenat el confinament del nucli urbà de la Força. També s’ha demanat el confinament de les dues persones que hi ha al Monestir i Santuari Santa Maria de Refet.

Xifres rècord d’incendis aquest mes de juny

Fa només una setmana que els Bombers van aconseguir controlar definitivament el gran incendi a Artesa de Segre que va ser considerat el primer gran incendi de l’estiu. Aquest incendi va cremar zones boscoses i vegetació d’una extensió de 2.700 hectàrees, però el potencial era de fins a 50.000.

En només una setmana hi va haver fins a 200 incendis, una xifra de rècord que no es veia des del 2008. Els Bombers, a més, han advertit que n’hi haurà més i serà un estiu molt complicat, sobretot pels rècords de calor que s’han registrat i la sequera que hi ha hagut aquest any. L’incendi declarat aquest dimecres és una mostra més que no s’ha d’abaixar la guàrdia davant la possibilitat de nous incendis simultanis com els que han cremat una part de Catalunya aquest juny.

Els incendis d’aquests dies han estat tan greus que fins i tot el president del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat ajudes per als pagesos i les poblacions pròximes als incendis que hagin patit les conseqüències d’aquests focs que han estat els protagonistes del mes de juny. El president, però, no va concretar les quantitats.