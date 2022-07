En llibertat el presumpte autor dels incendis al Garraf per llacunes en l’atestat policial

El jutjat d’instrucció número 7 de Vilanova i la Geltrú ha deixat en llibertat provisional el jove de 22 anys detingut com a presumpte autor de dos incendis forestals a Olivella i a Sant Pere de Ribes, al Massís del Garraf.

El jove, segons el jutge membre de l’Associació de Defensa Forestal, va ser arrestat divendres després que la investigació policial conclogués que hi havia una presumpta intencionalitat en l’origen dels incendis, que va cremar fins a 184 hectàrees.

Llacunes en l’atestat policial

Segons el magistrat, no hi ha prou indicis que provin que el suposat membre de l’ADF comencés els incendis forestals. Alhora, el jutge creu que a l’atestat policial hi havia diverses contradiccions per part de l’acusat. També veu estrany que després de l’incendi col·laborés en l’extinció amb l’ADF.

El jutge afirma, en la seva interlocutòria, que l’home va ser la primera persona que va donar avís a l’ADF per frenar l’incendi, que va començar a partir de les 12.50h. Tal com descriu el jutge, el jove de 22 anys va indicar el lloc del foc a les 13.09h.

Incendi de Baldmoar

Poc temps per encendre l’incendi

Explica que hi va haver un testimoni que havia vist el jove a les 12.30h al lloc on es va originar l’incendi, mentre que unes càmeres de seguretat el van enregistrar entrant en un garatge a les 12.55h, del qual va sortir 15 minuts més tard. El jutge també creu que l’espai temporal per a dur a terme l’incendi és “estret”.

Alhora, el magistrat diu que a l’atestat hi figura que l’home no va donar les dades d’ubicació del foc, quan segons el jutge, semba que sí que ho va fer.

Pel que fa a l’incendi del dia 21 declarat a les 15 h a Sant Pere de Ribes, el jutge relata que el detingut hauria estat conduint per aquella zona a les 14.48 h. Segons la investigació, el jove va fer mentir a una tercera persona per a què digués que estaven junts en una terrassa. El jutge afirma que aquesta actitud és “cridanera” però considera que no és determinant per concloure que ell va ser l’autor d’aquest segon incendi.