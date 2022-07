Les restriccions del Govern per evitar incendis s’allargaran per la calor

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que les restriccions davant del risc d’incendi s’allargaran més enllà d’aquest dimarts, quan finalitza el període establert pel Govern el passat dijous. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 on ha dit que aquest dilluns es farà una reunió per confirmar si s’allarguen o no tot i que el més probable és que sí. “Potser no a les mateixes zones o potser no a totes, però continuaran”, ha avisat el conseller, molt preocupat per la “persistència” d’aquesta onada de calor.

Elena ha dit que aquest diumenge és “especialment delicat” pel que fa al risc d’incendi per les altes temperatures que s’esperen. El conseller ha fet recomanacions per combatre la calor -dos bombers han hagut d’ingressar per un cop de calor en els últims incendis- i ha recordat que per ara està prohibit accedir a 9 massissos i parcs naturals. També s’han suspès activitats de lleure i acampades en alguns municipis de risc. Per ara no hi ha cap incendi actiu a Catalunya i Elena ha reivindicat la rapidesa amb què han actuat els Bombers quan se n’ha declarat algun.

“L’horitzó no és esperançador”

El conseller ha fet una crida a seguir “molt amatents” mentre duri aquesta situació extrema per evitar el que va passar el mes de juny, quan hi va haver més de 200 incendis simultanis en un únic dia. “L’horitzó no és esperançador”, ha dit Elena en referència al fet que les temperatures extremes es mantindran. És per això que les restriccions s’allargaran, tot i que el Govern anirà mirant “cada dia” quines mesures continuen sent necessàries i a quines zones. Les que ja no ho siguin aniran decaient. Segons el conseller la ciutadania està molt conscienciada amb el perill i compleix amb les restriccions, tot i que ha admès que encara s’estan posant multes per incompliments.