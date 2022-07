Elena creu que el col·lapse de l’AP-7 és a causa del dèficit en Rodalies

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ha culpat a la manca d’inversió en Rodalies del col·lapse diari i setmanal de l’AP-7. En aquest sentit, el que més li preocupa són les cues quilomètriques que es produeixen els dies laborals, i creu que això es resol amb millorar el transport públic. “Rodalies podria funcionar si els compromisos d’inversió es complissin”, ha dit el conseller. Creu que Cercanies, a Madrid, funciona, i en canvi, aquí no. “És una qüestió de recursos”, afirma en una entrevista a La Vanguardia.

Per a fer front a l’augment d’un 50% d’aquesta via, ha explicat que es poden optar diferents mesures. La primera es basa en utilitzar grues i les limitacions del pas dels camions; la segona en oferir vies alternatives, tal com va proposar el rescat de l‘autopista del Garraf; afegir carrils addicionals; i per últim fomentar el transport públic.

Elogis als cossos que van treballar contra els incendis

Pel que fa als incendis, Elena creu que s’ha fet una feina “magnífica” ha agraït la tasca de tot el cos de Bombers, Agents Rurals, i efectius que han col·laborat en la tasca d’extinció d’incendis. Alhora, ha afirmat que es necessiten més mitjans i que els estan posant. A tall d’exemple, ha explicat que fa poc ha sortit una promoció de 250 bombers nous i aquest any en sortiran 250 més. “Fan falta més bombers i per això hem incrementat un 20% el pressupost de seguretat i emergències”, ha dit.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el director dels Mossos, Pere Ferrer, el cap del cos, Josep Maria Estela, i altres comandaments, en la presentació de la nova unitat aquàtica de la policia de la Generalitat, a Vilanova i la Geltrú / Mireia Comas

El conseller està a favor de la reforma del Codi Penal

Davant l’increment dels lladres reincidents i l’augment de l’incivisme a Barcelona, Elena ha elogiat la llei que està tirant endavant el Congrés i el Senat a proposta del PDeCAT, en la qual es reformaria el Codi Penal, que castiga la reincidència.

El conseller també ha explicat que es tirarà endavant una nova llei catalana, ja que l’anterior data de fa més de 25 any. “Un dels objectius ha de ser la coordinació dels Mossos i de les Policies Locals”, ha reivindicat. Una altra fita és modernitzar la policia i buscar un consens. “Estic molt esperançat”, ha dit el conseller. Ara mateix, hi ha 18.000 Mossos, i creu que s’hauria d’arribar als 22.00′ en 10 anys.