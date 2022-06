L’AP-7 viu una nova tarda de malson per l’accident entre dos camions

L’autopista AP-7 està vivint una nova tarda de malson aquest dijous. A les cinc de la tarda hi havia cues de fins a deu quilòmetres en els dos sentits perquè un accident entre dos camions ha obligat a tallar l’autopista en les dues direccions. Segons el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre s’ha rebut a les quatre de la tarda. L’accident s’ha produït al quilòmetre 119, a tocar de Llinars del Vallès. Un dels dos camions afectats ha bolcat i s’ha incendiat, el que ha obligat els Bombers a intervenir. A les cinc de la tarda els Bombers encara treballaven per extingir les flames i reobrir el trànsit. Per ara no se sap quin és l’estat dels camioners, tot i que les primeres informacions assenyalen que no han estat ferits de gravetat.

En un altre punt de l’AP-7, a l’alçada de Martorell, també hi ha hagut un trànsit molt dens perquè un accident ha obligat a tallar diversos carrils a Gelida en direcció nord. Això ha provocat més de 8 quilòmetres de retencions. L’AP-7 és la via més conflictiva de Catalunya i també la que més sinistres acumula, pel que la conselleria d’Interior està preparant mesures de cara a l’operació sortida per l’estiu. Algunes d’aquestes mesures són posar més radars, disminuir la velocitat permesa a les vies més transitades i fer més ús dels helicòpters per controlar que es compleixin les normes.

Un altre accident a la C-33 provoca més de 6 quilòmetres de retencions

L’AP-7 no ha estat l’única via complicada aquesta tarda. A la C-33 un accident entre dos cotxes ha obligat a tallar tots els carrils a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona. Ràpidament s’han pogut obrir un parell de carrils, però tot i així l’accident s’ha traduït en caravanes de més de sis quilòmetres.