L’AP-7 suma uns 35 quilòmetres de cues per l’operació tornada

L’AP-7 acumula aquest diumenge al migdia uns 35 quilòmetres de retencions en l’operació tornada del pont de Sant Joan. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), a l’AP-7 nord hi ha cues de fins a 15,5 quilòmetres a la Roca del Vallès, uns 4 quilòmetres a Maçanet de la Selva i uns 5 quilòmetres a Sant Celoni. A l’AP-7 sud, la congestió és d’uns 7 quilòmetres a Castellbisbal i d’uns 5 quilòmetres a Castellví de la Marca.

Altres vies amb complicacions són l’N-II amb uns 10 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Vidreres i Tordera per enllaçar amb la C-32 i la C-31/C-65, amb 9 quilòmetres de cua a Santa Cristina d’Aro. Uns 50.475 vehicles ja han tornat a l’àrea metropolitana fins a les 14 hores, un 19,4% dels 260.000 previstos.

La xarxa viària catalana registra des d’aquest diumenge al migdia les primeres cues en l’operació tornada del pont de Sant Joan. Un accident a l’AP-7 a Fogars de la Selva provoca uns 12,5 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi havia un carril tallat a la zona, però ja s’ha pogut reobrir després de retirar els vehicles afectats. En paral·lel, també hi ha hagut uns 10 quilòmetres de circulació lenta i aturades a la C-31/C-65 a Santa Cristina d’Aro; uns 5 quilòmetres de cua a l’AP-7 a Vilafranca del Penedès i 3 més a Castellbisbal; uns 4 quilòmetres de congestió a l’N-2 a Tordera i uns 3 quilòmetres d’aturades a l’N-340 al Vendrell.

Previsió de 260.000 vehicles, segons el Servei Català de Trànsit

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu uns 260.000 vehicles en l’operació retorn del Pont de Sant Joan “amb un pic cap a les 7 del vespre”. En una entrevista a ‘El suplement’ de Catalunya Ràdio, el director del SCT, Ramon Lamiel ha avançat aquest diumenge al matí que posaran uns 100 quilòmetres de carrils addicionals “en direcció nord i sud per facilitar la descongestió de les vies”. “Tot això, permetrà donar una mica més de capacitat a les vies, més fluïdesa i seguretat a la tornada”, ha dit. Lamiel ha recomanat optar per “alternatives” a l’AP7 si és possible perquè esperen que l’autopista estigui “congestionada”, especialment a la tarda.

Una autopista transitada / ACN

“L’AP7 serà una via congestionada, és important buscar alternatives per descongestionar-la”, ha avisat el director del SCT, que demana “precaució” a la carretera per evitar accidents i morts.