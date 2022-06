Elena sobre l’autopista del Garraf: “El govern espanyol la podria rescatar”

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ha insistit avui en el fet que el rescat de l’autopista del Garraf podria ser una de les solucions per afrontar el col·lapse de l’AP-7. “Per què el govern espanyol ha rescatat les radials de Madrid i no ho fa amb la C-32 sud?”, s’ha preguntat Elena.

Per afrontar el col·lapse de l’AP-7, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha proposat fins a 4 solucions: la primera es tracta de traspassar els vehicles d’una via a l’altra, per això proposa el rescat de l’autopista del Garraf (c-32 sud), que està en paral·lel a l’AP-7 i la concessió acaba l’any 2039. La segona proposta es basa en gestionar la via i ha posat d’exemple les restriccions dels camions. El tercer punt es basa en posar carrils addicionals, com es farà per Sant Joan. I el quart punt és la millora del transport públic: “Jo visc a Vilanova i la Geltrú i el gran problema és Rodalies”, ha sentenciat el conseller, qui ha recordat que a Madrid funciona.

L’autopista AP-7 amb un gran embús / ACN

S’espera un Sant Joan complicat

En referència a les mesures preses per afrontar aquest Sant Joan, el conseller ha dit que no han prohibit els petards perquè la situació meteorològica no ho demana. “Seria com posar una llei seca”, ha dit el conseller, qui, en canvi, ha explicat la prohibició de fanalets voladors: “es poden descontrolar”.

Per al conseller, serà un Sant Joan molt complicat, ja que coincideix en el fet que “portem 2 anys de moltes restriccions i la gent té ganes de sortir”. per aquest motiu, Elena s’ha mostrat preocupat per les violències masclistes i contra els homosexuals. Ha explicat que s’està treballant per establir camins segurs, tot i explicar que el 85% de els agressions sexuals s’acaben resolent.

Sobre la setmana complicada d’incendis

Elena ha explicat també la seva experiència durant la setmana d’incendis, que ha qualificat de “molt dura”. Creu que hi ha hagut una certa incomprensió per la forma com s’ha tractat els incendis. “No es tracta de centrar-se en el més gran, sinó en el que té més potencialitat”, ha explicat. Per això, diu, era tan important l’incendi de Sallent i van desplegar dispositius d’Artesa cap allà.

Elena ha atribuït l’augment dels incendis a la sequera i als llamps. “Un llamp pot encendre’s al cap de 48 hores”, ha dit. Actualment, però, la situació ha millorat amb les pluges i l’augment de l’humitat.

Flames i part de la columna de fum de l’incendi de Baldomar vistes des d’Alos de Balaguer (Noguera) / ACN

Crítiques al govern espanyol pel bloqueig del diàleg i la llei mordassa

Elena també s’ha volgut pronunciar sobre la reunió d’ahir entre Vilagrà i Bolaños. En aquest sentit, el conseller ha matisat que va ser una reunió per recuperar la relació entre executius, que, a parer seu, està trencada. “No poden haver-hi paraules només, hi ha d’haver fets, i això està a la taulada del govern espanyol”, ha afirmat. El conseller ha criticat que el govern espanyol parli de “reencuentro” mentre hi ha exili i imputacions, mentre que ha afirmat que Junts sí que coneixia la trobada.

En referència a la llei mordassa, Elena s’ha mostrat d’acord amb un diputat del PSC, que fa uns anys va dir que era una llei típica del franquisme. S’ha mostrat en contra d’alguns punts com les devolucions en calent, l’ús pilotes de goma, que la responsabilitat d’uns fets d’una manifestació recaiguin sobre els convocants… I ha explicat que la conselleria ha pres mesures sobre aquesta llei: “Vam interpretar la jurisprudència del TC, que quan hi havia un conflicte entre la llei mordassa i els drets humans vam apostar per apostar pels drets humans”, ha explicat.