Alerta de trànsit: Retencions de 12 km a l’AP-7 per un accident

Les retencions s’han convertit en un conflicte que pràcticament cada setmana s’interposa entre els ciutadans que tornen de passar uns dies fors de la ciutat. l’AP-7, l’autopista per excel·lència per entrar a la ciutat de Barcelona s’omple de cotxes gairebé cada diumenge i acaba provocant diversos quilòmetres de retencions. Aquesta vegada ha estat a l’alçada d’entre Hostalric i Sant Celoni on s’hi veuen retencions de fins a 12 quilòmetres en direcció a la capital catalana.

Imatge d’arxiu de retencions a l’AP-7 | ACN

Els accidents i les llargues cues ja són un habitual a les carreteres catalanes, sobretot a l’autopista. Aquest diumenge a la tarda un accident ha provocat que es tallés un dels carrils de l’AP-7 en direcció Barcelona a l’altura de Sant Celoni. Aquesta situació ha provocat retencions durant tota la tarda i, actualment, encara hi ha 12 km de cues entre Hostalric i la capital del Baix Montseny. En aquesta situació, els conductors circulen a velocitat molt reduïda, tal com ha explicat el Servei Català de Trànsit. L’AP-7, doncs, s’ha convertit en un dels punts amb més retencions, sobretot d’ençà que es van treure els peatges d’aquesta carretera. Només amb això, la circulació ha augmentat un 60% i cada vegada hi ha més turismes que utilitzen aquesta carretera ara que és gratuïta.

Més trànsit a altres carreteres

També hi ha retencions cap a una de les altres ciutats grans de Catalunya. En sentit nord, és a dir, cap a Girona, la carretera C-31 té un carril tallat a l’alçada de Santa Cristina d’Aro a causa d’un altre accident que ha provocat dos quilòmetres de caravana. Pel que fa a altres retencions, se’n poden trobar també a la C-32 en direcció Barcelona, on hi ha cotxes parats amb retencions de fins a quatre quilòmetres entre Premià de Dalt i Alella (Barcelona), altra vegada provocades per un tercer accident a les carreteres catalanes.