Interior prohibeix l’enlairament de fanalets encesos per Sant Joan

La Conselleria d’Interior ha presentat avui el dispositiu de Sant Joan en el qual prohibeix l’enlairament de fanalets encesos a qualsevol punt de Catalunya. El motiu, segons el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, és a causa del seu alt risc, ja que pot provocar incendis i incidents.

Interior també ha anunciat que desplegarà un total de 2.393 efectius dels Mossos d’Esquadra en el que es qualifica com el dispositiu més gran de la història de Sant Joan. Per posar en context, l’any passat hi van haver 2.030. A més, 300 efectius d’Agents Rurals es dedicaran al control de la ubicació de les tradicionals fogueres de Sant Joan, així com l’ús de material pirotècnic.

Reforç al cos de Bombers

D’altra banda, els bombers també han reforçat el seu dispositiu durant tot el cap de setmana, amb 8 posicions més entre caps i sots-caps territorials. També es reforçaran amb 150 bombers més el personal de guàrdia als parcs de professionals.

L’any passat, entre les 8 del vespre del dia 23 i les 8 del matí del dia 24, els Bombers van atendre 763 avisos, la majoria, per sufocar incendis de contenidors, papereres i mobiliari urbà divers i petits incendis de vegetació.

Augment de personal al 112

El 112 augmentarà un 228% els gestors en comparació a una setmana normal per poder donar resposta al volum de trucades. En aquest sentit, l’any passat de 00h a 01 per la revetlla hi va haver unes 800 trucades, mentre que en la seva totalitat van ser-ne 5.200.

També es reforçarà la vigilància marítima i s’imposarà diferents controls a les carreteres de Catalunya, ja que s’estima que 450.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona entre les 15.00 h de dijous i les 15.00 h de divendres. L’operació tornada de diumenge es durà a terme entre les 12.00 i les 24.00 i es calcula que uns 260.000 vehicles es mobilitzin cap a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’autopista AP-7 amb un gran embús / ACN

Restriccions als camions a diferents carreteres del país

Per evitar congestions i accidents, Interior ha decidit instal·lar més de 100 km de carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l’AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d’aquestes vies i trams.

A l’AP-7, entre les 15:00 i les 21:00 del dijous i el diumenge, es limitarà la velocitat dels camions a 80 km/h que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments. Als peatges de Martorell i de la Roca s’habilitaran zones d’aparcament i s’hi instal·laran grues.

El diumenge 26 de 17h a 22h els camions no podran circular de les 17.00 a les 22.00 h per l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant. També hi ha establerts restriccions a: C-253, C-35, C-63, GI-681, GI-682 i N-240, N-II, N-340 i N-340a.

Aquestes limitacions s’aplicaran també de 15.00 a 22.00 h a la B-23 de Sant Feliu de Llobregat al Papiol, a la C-32 nord entre Canet de Mar i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà