Els millors plans per gaudir de la revetlla de Sant Joan a Catalunya

Sant Joan és una de les nits més importants de l’any a Catalunya. A més, aquest any el festiu cau en divendres, per la qual cosa es podrà gaudir d’un cap de setmana llarg. Aquestes temperatures, a més, impulsen a gaudir del pont a la platja, on també es celebraran les revetlles amb focs artificials i fogueres arreu del país. Les deu platges més maques de Catalunya també seran escenari de festes multitudinàries per celebrar el primer Sant Joan post-pandèmia.

Coca de Sant Joan / ACN

En aquesta llista, a més, podràs trobar deu bons plans per la revetlla de Sant Joan:

Revetlla al parc de la Transsegre, a Balaguer:

Primerament hi haurà una cantada d’havaneres i un espectacle de diables i bastoners. Després, a les 23h, hi haurà una concentració de la Rua de llum i foc, a càrrec dels diables Bèsties Feréstegues i la companyia Saltimbankis. Per últim, a les 00:15, hi haurà un concert tribut a Txarango.

Rebuda de la Flama del Canigó a Blanes:

Després de llegir manifestos reivindicatius a càrrec d’Òmnium hi haurà el lliurament de la Flameta de les persones que han defensat la cultura catalana des de Blanes i posteriorment hi haurà un sopar popular al passeig Pau Casals i els tradicionals Focs de Blanes.

Tomb del poble, a Valls:

Focs artificials a càrrec de la Pirotècnica Catalana amb un acompanyament musical. Primerament es farà la sortida de la bandera des de l’Ajuntament, i el recorregut acabarà a la cantonada del carrer Cort i la Plaça del Blat. Es farà l’entrada de Sant Joan i una ballada conjunta amb pilars dels Xiquets de Valls i focs artificials. Per últim, a les 23:59 hores hi haurà concerts dels Catarres, Maluks i Figa Flawas.

Cantada d’havaneres a Palamós:

Aquest any es recuperarà la tradicional cantada d’havaneres al Moll Pesquer. També s’instal·laran barraques a la platja des del dijous 23 al dissabte 25. Tocaran grups com Diamond Stick, Orquestra Di-Versiones, Smoking Souls i l’artista valenciana JazzWoman.

Diada castellera a Tarragona:

Durant tot el dia 24 hi haurà una diada castellera amb els Xiquets de Tarragona i la Colla Jove dels Xiquets que donarà pas a un cercavila de foc amb els grups Ball de Diables, Bou i Drac. La cercavila es farà a la plaça de la Mitja Lluna.

Focs artificials a Platja d’Aro:

Aquests focs d’artifici són molt coneguts per la seva gran bellesa. L’espectacle és gratuït i es pot viure des de la platja. La prèvia, però, comença a la tarda amb les més que famoses cantades d’havaneres acompanyades del cremat (Rom, cafè, sucre i canyella).

Festa de la Pólvora a Artés:

És famós per la seva espectacularitat el castell de focs artificials que organitzen cada any des de la seva antiga església. Després de l’espectacle pirotècnic es realitza un gran correfoc (cercaviles amb diables que encenen elements pirotècnics).

Petards per aquesta nit de Sant Joan post-pandèmia / ACN

El correfoc de la revetlla de Sant Joan 2022 de l’Espluga de Francolí:

Un altre dels correfocs més famosos de Catalunya és a Esplugues, on ja s’ha recuperat la completa normalitat després de la pandèmia. Segons el calendari, el dijous 23 de juny, a les 18:30 h, se celebrarà l’arribada de la Flama del Canigó en la plaça Montserrat Canalsi posteriorment es farà el correfoc.

Les sardanes de la revetlla de Sant Joan a Tàrrega:

El protocol per a l’esdeveniment inclou lectura del manifest, una demostració dels Diablets de BAT i el ja promès ball de sardanes.

Arribada de la Flama del Canigó al poble de Portbou:

L’Estació de tren feta poble acull també la nit de Sant Joan, on hi haurà música en directa, fogueres i festa.