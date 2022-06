Les deu millors platges de Catalunya per gaudir d’aquest cap de setmana

Falta una setmana perquè arribi oficialment l’estiu, però a Catalunya sembla que des del maig ja ha arribat l’estació preferida de milers de persones. Aquestes temperatures elevades i la gran calorada que ha donat la benvinguda al juny conviden a gaudir de les platges. En aquesta llista trobaràs les 10 millors platges de Catalunya perquè en puguis gaudir aquest diumenge i durant la revetlla de Sant Joan que s’apropa.

Platja Fonda de Begur

Aquesta meravellosa platja està situada a una cala característica de la Costa Brava. Aquesta platja és ideal per les persones que gaudeixen de prendre el sol però també de les que volen una mica d’ombra per portar millor les altes temperatures. La platja Fonda té un penya-segat que la corona i ofereix refugi a aquelles persones que volen descansar una estona del sol.

Cala Justell a l’Hospitalet de l’Infant

El més singular d’aquesta cala és la vegetació que l’envolta i que arriba gairebé a la vora del mar. És una cala salvatge i rocosa on es pot gaudir de la naturalesa en estat pur. La seva sorra fina es converteix en pedra en algunes zones de la cala, el que li dona un perfil salvatge i rocós molt atractiu pels amants de la natura.

Cala de l’Home Mort, a Sitges

Un petit menya-segat separa la platja de l’Home Mort i la Platja de Roses, al terme municipal de Sitges. Es tracta d’una cala petita on es pot practicar nudisme. La platja no fa més de deu metres d’ample, pel que normalment està plena. Això, però, no treu bellesa al lloc, amb aigües turquesa i un fons marí replet de vida.

Persones jugant a la platja amb el sol caient / Pixabay

Cala Estreta, a Palamós

Aquesta cala amagada de la vista de la majoria de persones que visiten la Costa Brava és molt coneguda pels autòctons, que la consideren una de les cales més maques de la zona. La singularitat d’aquesta platja és que no s’hi pot arribar en cotxe ni moto, pel que per poder veure aquest espectacle de la natura cal fer un camí de ronda d’aproximadament 45 minuts.

Cala Sa Futadera, a Tossa de Mar

Després d’una caminada per penya-segats no apta per gent amb vertigen s’arriba a aquesta cala irresistible. L’aigua cristal·lina i l’ambient tranquil que la caracteritzen la fan molt recomanable, sobretot si es busca una platja on no hi hagi massa gent en aquests mesos en què estan plenes a vessar.

Cala Montjoi, a Roses

Aquesta cala està dintre del parc natural del Cap de Creus, molt a prop d’El Bulli, el famós restaurant del xef Ferran Adrià. Les aigües d’aquesta platja són molt profundes però pel contrari del que es podria esperar són molt calmades. El que la fa increïble és que està totalment envoltada de muntanyes.

Platja del Fangar, al Delta de l’Ebre

Aquesta platja sembla verge, però els habitants de les Terres de l’Ebre la coneixen bé. És un paratge salvatge situada al Port del Fangar, al nord del Delta. El nom d’aquesta platja ve per la sorra compacta que amb l’aigua forma una mena de fangueig.

Platja de Tossa de Mar, amb la Vila Vella al fons

Platja del Port Bo, a Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell és un dels pobles més macos de Catalunya i, per suposat, de la Costa Brava. Aquesta platja no és diferent al conjunt del municipi: és de postal. Això sí, et serà difícil trobar-hi un lloc per deixar les coses si no matines! És una platja petita i atapeïda de gent durant l’estiu.

Platja de Morer, a Sant Pol de Mar

A pocs minuts de Barcelona pots trobar una platja paradisíaca. A Sant Pol de Mar, a prop de la via del tren hi ha aquesta platja llarga situada a tocar de les ruïnes romanes del Morer. És una platja preciosa però molt concorreguda, pel que també hauràs de matinar si vols gaudir d’un dia en aquesta platja de sorra daurada.

Cala de Cap Roig, a Sant Antoni de Calonge

Un bon pla d’estiu és visitar la botiga de Tintin a Calonge o la famosa booktown i després anar a la platja al poble veí, a Sant Antoni. La millor platja per gaudir d’un dia d’estiu és la Cala de Cap Roig, que es caracteritza per un illot de color vermell que separa les dues platges. A més hi ha pins que li confereixen un aspecte més salvatge. Això sí, hauràs de caminar per arribar-hi.