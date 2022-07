Consells per protegir-se de l’onada de calor extrema, perillosa per la salut

Catalunya s’ha convertit en un forn en la segona onada de calor de l’estiu. Aquest cap de setmana la situació està sent especialment complicada, amb màximes altíssimes que en diverses zones del país han arribat als 40 graus. Aquesta calor extrema és perillosa per la salut, ja que pot provocar cops de calor que poden arribar a ser fins i tot mortals. De fet, el 061 adverteix que els incidents relacionats amb la calor han incrementat des de l’any passat -de fet a Catalunya ja hi ha hagut quatre morts i a l’estat espanyol n’hi ha hagut 237- i només estem al començament de l’estiu, el que fa que la situació sigui preocupant per als professionals sanitaris.

Dos vianants es passen un refresc en plena onada de calor. Hidratar-se és un dels consells principals per combatre la calor / Jordi Borràs

Per això el departament de Salut ha activat un pla d’actuació per prevenir els efectes d’aquestes onades de calor sobre la salut. La onada de calor que estem vivint actualment és especialment perillosa a les comarques de ponent, al Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, Urgell i Garrigues. En aquestes zones el perill es considera alt, mentre que a la resta de les comarques el risc és moderat. Tot i així, els següents consells són per a tota Catalunya, ja que les temperatures són altíssimes a tot el territori.

Guia per sobreviure a aquesta calor extrema

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha reforçat el seu equip per afrontar aquesta onada de calor i els perills que pot comportar. De fet, la situació de contingència ho ha fet necessari perquè s’ha d’enfrontar alhora l’onada de calor, el risc d’incendi i la pandèmia de la Covid. El SEM estarà especialment pendent de les persones vulnerables a aquest període de calor, és a dir, la gent gran i la que pateix malalties cròniques. Per ells i per a la resta, els consells a seguir per evitar els perills de les onades de calor són els següents: