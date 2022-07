L’onada de calor deixa quatre morts a Catalunya des de diumenge

La onada de calor ha portat temperatures extremes a Catalunya, on a set municipis s’ha arribat gairebé als 41 graus. Aquestes temperatures tan elevades tenen afectació directa a la salut de les persones, el que ha posat en alerta els serveis d’emergències mèdiques per l’increment d’incidents relacionats amb la calor. De fet, quatre persones han mort per cops de calor a Catalunya des de diumenge, segons es recull a la informació estadística de Monitorització de la mortalitat diària per excés de temperatura de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII).

Si es desglossa en dies, el dia de més mortalitat a Catalunya va ser aquest divendres, quan van morir dues persones per incidents de calor. Divendres va ser un dia molt dur quant a les temperatures, amb una calor que no va donar treva ni tan sols a la nit. La nit de divendres va ser tropical, amb mínimes de fins a 32 graus en alguns punts de Catalunya. Dijous va morir una altra persona i el primer dia de l’onada de calor, diumenge passat, també en va morir una. Això eleva la xifra a quatre des que va començar l’onada de calor d’aquest mes de juliol. Una d’aquestes víctimes catalanes era major de 85 anys segons reflecteixen les estadístiques.

El pic de mortalitat per calor a l’estat espanyol va ser ahir divendres

Al conjunt de l’estat espanyol des del 10 de juliol s’han comptabilitzat 360 morts atribuïbles a les altes temperatures. Concretament el 10 de juliol es van produir 15 defuncions. Aquestes van pujar a 28 el dilluns, quan les temperatures encara van ser més extremes, 41 el dimarts, 60 el dimecres i 93 el dijous. Divendres va ser el dia amb més mortalitat amb un pic de 123 defuncions en un sol dia, totes elles atribuïbles a les temperatures extremes.