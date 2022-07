Quan s’acabarà l’onada de calor?

Catalunya es troba immersa en una onada de calor que lluny de ser un fet aïllat podria durar setmanes. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat Protecció Civil després d’anunciar que tot Catalunya estava en alerta per onada de calor amb temperatures que podrien arribar fins als 40 graus en algunes comarques de l’interior. Així doncs, aquestes temperatures altes s’allargaran durant tota la setmana i podrien arribar a no baixar fins al finals de mes. En concret, els pics més alts, segons les dades de Protecció Civil, són aquest dimecres 13 de juliol i el proper diumenge 17 de juliol. Amb tot, es demana responsabilitat i precaució a la població.

Les temperatures de l’estiu han fet un salt estratosfèric. De fet, el passat dimarts 12 de juliol va ser el primer dia de la ja anomenada onada de calor a Catalunya, que ha acabat per deixar algunes comarques d’interior en una situació de risc per altes temperatures. És el cas de les comarques de les àrees de Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, on les temperatures freguen els 40 graus durant la setmana i s’espera que no baixin fins a finals de mes. Tot i això, cap racó de Catalunya se salva de les altes temperatures i els 30 graus seran un tret característic que compartirà tot el territori les pròximes dues setmanes.

Pel que fa a les nits, tampoc s’espera que les temperatures baixin. En aquest sentit, potser no s’arribarà als 30 graus durant la nit, però aproximadament es registraran temperatures d’uns 25 graus en tot Catalunya. Les pluges també han desaparegut i els pròxims 15 dies no s’espera cap ruixat a Catalunya. I és que no hi haurà manera d’escapar-se de la calor ni hi ha cap indici de que hi hagi una treva amb aquestes temperatures.

Protecció de les persones contra la calor

El punt més important per Protecció Civil és precisament la protecció de les persones. És per això que s’ha demanat que s’intenti sortir de casa el menys possible i sobretot en hores del migdia o principi de la tarda, quan el sol està en el seu punt més alt. També s’ha demanat reduir l’activitat física a l’aire lliure en aquestes hores per combatre els possibles cops de calor. Pel que fa a la gent més gran, s’ha posat molt d’èmfasi perquè aquests dies surtin el menys possible per tal de no patir cap baixada de tensió, insolació o cop de calor.

La platja serà un gran aliat per combatre la calor / S.B.

Perill d’incendis extrem

Si bé la calor ja és perill suficient, la falta de pluges també preocupa. Ha estat aquest dimecres al matí quan el president de la Generalitat, Pere Aragonès, gravava un vídeo demanant responsabilitat a la població, per seguretat personal però també per les zones boscoses. I és que a Catalunya s’han detectat gairebé quatre centenars de focs en la temporada d’estiu. Una xifra que per si sola ja és preocupant, però s’hi afegeix que les temperatures continuaran pujant i pot arribar a convertir-se en un perill constant.

Per això, una de les grans demandes tant de Bombers com del mateix Govern és la precaució que han de tenir les persones que fan activitats a l’aire lliure. D’aquesta manera, ja estan terminantment prohibides les fogueres, però ara amb més raó. A més, també s’ha demanat des de Protecció Civil que s’eviti llençar residus que puguin ser ignífugs a terra, ja que amb un sol paper de plata mal col·locat es pot començar un incendi. Evidentment també s’han parlat de les burilles i el tabac, una de les principals raons per les quals s’ha iniciat un incendi de manera involuntària.