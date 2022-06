Guia pràctica per sobreviure a la calor extrema: tot el que n’has de saber

Amb màximes que superen els 40 graus i una onada de calor que sembla que no s’acabi. Així ha començat el mes de juny a Catalunya, que s’ha convertit en un forn i ha posat en alerta els professionals sanitaris i els cossos d’emergències. No només estan preocupats els professionals de la salut, també estan en alerta els Bombers, que en el començament d’aquesta campanya d’estiu ja han hagut d’atendre un 20% més d’incendis que el 2021. De fet, el primer gran incendi de l’estiu ha estat el d’Artesa de Segre, que tenia potencial per arrasar 20.000 hectàrees.

Què és una onada de calor?

Una onada de calor sempre s’origina per una massa d’aire molt càlida que arriba des del cor de l’Àfrica després d’haver travessat el Marroc i Algèria. Aquesta massa d’aire extremadament calenta és el que dona inici a una onada de calor, ja que transporta aire sec i molt càlid. Això és el que ha passat aquesta setmana, en general, al continent europeu, que ha batut rècords de calor a aquestes alçades de l’any.

Un termòmetre que marca 35 graus en plena onada de calor / Jordi Borràs

Com combatre-la i evitar cops de calor?

Els símptomes d’estar patint un cop de calor són diversos, però els més habituals són el mal de cap, el mareig, el malestar general, el cansament, els vòmits, les rampes, la pell calenta però sense suor i la pèrdua d’equilibri. La població de més risc és la gent gran, perquè sovint oblida que ha de beure aigua malgrat no tenir set. També s’ha de tenir especial cura amb els nens i anar-los oferint begudes refrescants per mantenir-los hidratats:

Per evitar patir un cop de calor és important seguir aquests consells:

Hidratar-se constantment tot i no tenir sensació de tenir set Utilitzar gorres o barrets per protegir el cap i les orelles, zones on sovint no ens posem crema solar Portar roba ampla i de cotó que faciliti la transpiració Evitar fer exercici físic en les hores de més calor. Es recomana sortir molt d’hora al matí o tard al vespre, quan afluixi la calor i baixin les temperatures Utilitzar crema solar per evitar les cremades, que incrementen el risc de càncer de pell. És important posar-se’n a la cara, les orelles i els peus, zones que sovint se’ns obliden. Abaixar les persianes a les habitacions de la casa que estiguin buides Ventilar la casa a les hores més fresques No surtis de casa en les hores centrals del dia, és a dir, de 12 a 16 hores. Evita menjar molt, prioritza les fruites i les verdures. Menja menys quantitat però més cops al dia. Ventilar el cotxe abans de pujar-hi si ha estat al sol No mantenir contacte directe amb coixins o catifes No tenir connectats molts aparells o electrodomèstics, perquè són font de calor

Què cal fer si una persona ha patit un cop de calor?

Si no s’han seguit els consells anteriors o tot i així es pateix un cop de calor és important seguir ràpidament aquests passos perquè la persona afectada es recuperi ràpidament i rebi atenció mèdica urgent: