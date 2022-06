La comunitat educativa, indignada per la calor que fa a les aules del país

Alerta per les altes temperatures a les escoles i instituts de Catalunya. Diverses veus de la comunitat educativa s’han alçat a Twitter per denunciar les temperatures que han de suportar els estudiants arreu del país. A les escoles no hi ha aire condicionat, el que està complicant molt la situació a les aules durant aquesta onada de calor que està convertint Catalunya en un forn. Una de les escoles que més ho ha denunciat és l’escola Lavínia, de Barcelona, que sota el hashtag #senscouenelsfills ha penjat un vídeo que demostra que la temperatura arribava als 32,5 graus al migdia.

Aquesta escola no és l’única que ha denunciat la situació. També ho ha fet un centre d’Artés que ha assolit els 34 graus, un centre de Terrassa que frega els 32 i un institut del Pont de Vilomara que ha assolit gairebé els 35 graus. Les temperatures són especialment preocupants a Ponent -on, de fet, s’han desfermat diversos incendis durant aquesta setmana-. Per això USTEC ha insistit als centres d’aquesta zona que denunciïn les altes temperatures en cas que superin la temperatura màxima que s’estableix al reial decret sobre les condicions de seguretat i salut als llocs de feina. Aquest article estableix que les temperatures on es fan treballs sedentaris, és a dir, les oficines o similars, s’han de mantenir entre els 17 i els 27 ºC. Als llocs on es facin treballs lleugers no es pot passar dels 25 ºC.

Retret a Cambray: “Deixa el despatx i fes classe a Lleida a 40 graus”

“Cambray, deixa el despatx d’Educació i torna a Lleida a fer classe a quasi 40 graus com els docents d’aquí”, ha denunciat USTEC, el sindicat majoritari en educació, a través de les xarxes socials. CCOO també s’ha mostrat molt combatiu al respecte. De fet, ha enviat una instància al Departament on denuncia la seva “inacció” i li demana que reaccioni.