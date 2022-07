Aragonès envia un missatge per l’onada de calor: “Extremem precaucions”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a la ciutadania a “extremar responsabilitats i precaucions” davant l’elevat risc d’incendi que hi ha a Catalunya.

Aragonès ha explicat a través d’una piulada a Twitter que “ens trobem davant d’una onada de calor excepcional” i, per això, ha demanat un “esforç individual i col·lectiu” en els següents dies. El risc d’incendi es veu agreujat a les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues, on el president de la Generalitat ha demanat que es prenguin encara més precaucions.

El Govern també ha reforçat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i el 061, telèfon per fer tràmits i resoldre dubtes de salut, per tal de poder solucionar amb més agilitat les incidències que es puguin donar a causa de l’onada de calor.

La columna de fum de l’incendi que s’ha declarat entre Peramola i Oliana, a l’Alt Urgell / ACN

Situació excepcional agreujada en els propers dies

La portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, va assenyalar ahir que la temperatura “serà tossudament elevada uns deu dies seguits”, amb valors que poden superar els 40ºC i sense precipitacions. “No es tracta de ser alarmista, però sí que ens trobem en una situació d’excepcionalitat que es veurà agreujada en les pròximes hores i dies”, ha assegurat.

Plaja, a més, va donar certes mesures per prevenir els efectes de la calor com evitar l’exposició al sol o l’exercici en les hores amb les temperatures més elevades. El Departament de Salut també va explicar en un comunicat algunes recomanacions per les persones més vulnerables com tancar persianes durant les hores de més sol, obrir finestres a la nit per refrescar, buscar les estances més fresques, utilitzar aparells de climatització o ventalls, dutxar-se, portar roba lleugera i protecció per al cap –gorra o barret–, buscar l’ombra al carrer, hidratar-se i no deixar infants ni persones fràgils al cotxe amb les finestres tancades.