Alerta per onada de calor la setmana que ve

La calor torna ha tornat a marcar aquest cap de setmana i segons les properes prediccions continuaran augmentant les temperatures la setmana que ve. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor davant la previsió de temperatures extremes a partir de dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que els valors més elevats afectin les comarques del Segrià, Noguera, Pla d’Urgell i Garrigues. L’episodi de calor es mantindrà al llarg de tota la setmana.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per calor ⚠



➡ Dm. 12.00 TU a 18.00 TU



➡ LLindar que es pot superar: onada de calor



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6 pic.twitter.com/NsLioooekT — Meteocat (@meteocat) July 10, 2022

La calor no només posa en risc la salut de les persones, sinó que també eleva el perill d’incendi a les zones boscoses. PEr això, en pla INFOCAT -que agrupa totes les mesures- defineix que cal tenir prudència no només de tenir cura d’un mateix sió extrema precaució amb les zones boscoses que es visitaran en els pròxims dies. D’altra banda, el departament de Salut ha posat el pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.

Refugis climàtics per la població

Des de Protecció Civil s’ha demanat als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure i persones amb malalties cròniques. D’aquesta manera també ha recordat la importància d’hidratar-se sovint i evitar fer esport a les hores de més sol com podria ser el migdia. Però no només això, sinó que les temperatures podran arribar a ser tan extremes que es recomana que les persones que treballen a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual.