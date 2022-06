Temor entre els sanitaris pel possible augment dels cops de calor

La calor desbocada que viu Catalunya aquesta setmana ha posat en alerta els professionals de la salut i d’emergències, que durant l’estiu s’enfronten cada cop més a cops de calor en els seus pacients. El mal de cap, el cansament, el mareig, el malestar general, els vòmits i la pell molt calenta però sense suor són els principals símptomes d’estar patint un cop de calor, tot i que també n’hi poden haver altres com rampes a les cames o pèrdua d’equilibri. El 061 ha detectat un increment d’incidents relacionats amb la calor del 500% en només un any, tot i que no tots són cops de calor.

Així ho explica Núria Torrent, cap del 061, que assegura que l’augment d’incidents relacionats amb la calor preocupa molt perquè només en aquesta onada de calor ja se n’han produït 215 casos. D’aquests, el 65% han hagut de ser traslladats a un hospital. Cal recordar que el 061 només comptabilitza aquest tipus d’incidents quan hi ha una alerta per calor activada, per tant en realitat les dades podrien ser fins i tot més altes.

Encara perdura en el record dels professionals de la salut l’estiu del 2003, que va ser el més calorós dels darrers 500 anys a Europa i que va tenir una relació directa amb 141 morts, 59 de les quals es van produir per un cop de calor i les 82 restants, a causa d’un agreujament de les patologies prèvies. Amb aquestes dades molt presents, els sanitaris demanen extremar precaucions davant aquestes altíssimes temperatures que estan fent de Catalunya un forn.

Com protegir-te d’un cop de calor?

Entre aquests professionals que insisteixen a extremar precaucions hi ha Cèlia Garcia, infermera de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AiFICC). Tot i admetre que Catalunya ja té experiència a “sobreviure” a la calor, assenyala que aquest any és perillós perquè l’estiu s’ha avançat molt. Per això, insisteix que cal hidratar-se malgrat no tenir set, utilitzar gorres, barrets i roba que faciliti la transpiració i evitar fer exercici físic a les hores de més calor. “L’esport s’ha de programar per a primera hora del dia o a la nit”, insisteix la infermera com un dels punts més importants a seguir.

Un vianant beu aigua a la plaça Major de Vic, deserta en plena onada de calor / Jordi Borràs

També insisteix molt que cal utilitzar crema solar al llarg del dia per evitar cremar-se i ventilar la casa a les hores més fresques del dia, així com abaixar les persianes a les habitacions buides. Per ara, el que més s’han trobat els professionals són cremades importants a la pell provocades per sobreexposició al sol, tot i que temen que si les temperatures es mantenen així o van en augment hauran d’atendre pacients amb insolacions i cops de calor.

La població més vulnerable: avis i nens

Garcia assegura que la població de més risc a patir cops de calor és la gent gran i els nens. Sobretot el primer grup, ja que els avis perden la sensació de set i no s’hidraten prou. “És important que aquestes persones o qui té alguna discapacitat o alteracions neurològiques beguin molt sovint”, insisteix la infermera abans d’afegir que els cuidadors han d’oferir-los begudes fresques durant tot el dia encara que insisteixin que no tenen set.

També s’ha de tenir també una especial atenció amb els nens, perquè a vegades “juguen i no recorden que han de beure aigua, però és essencial estar ben hidratat per evitar riscos”, assenyala l’experta.

La temperatura augmenta 0,3 graus cada dècada i ja estem al límit

El cap de l’Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya (OCCC), Salvador Samitier, assegura que la tendència des de mitjans del segle passat ha estat un augment constant de la temperatura, concretament al voltant de 0,3 graus per dècada. A la regió mediterrània, a més, s’està produint aquest augment molt més ràpid que en el conjunt del planeta. “Ja portem un escalfament d’1,5 graus respecte a abans de l’era industrial”, explica l’expert, que afegeix que l’augment de les temperatures també es nota especialment als oceans. A més, els deu anys més càlids de la història han estat tots en aquest segle, especialment després del 2010.

Aquest increment de la temperatura dona lloc a fenòmens extrems com les sequeres, que de retruc acaben afavorint els incendis. De fet, Catalunya ha registrat diversos incendis greus durant els darrers dies, en especial el d’Artesa de Segre i el de Castellar de la Ribera. A banda dels incendis, l’expert assenyala que la sequera tindrà greus conseqüències per a la humanitat perquè en molts llocs no hi haurà aigua suficient per mantenir cert confort tèrmic, la indústria dels aliments es veurà molt afectada i podria haver-hi fins i tot crisis alimentàries més enllà de l’Àfrica, on s’estan produint des de fa anys.

En paral·lel, aquestes temperatures extremes afecten la salut de les persones perquè provoquen cops de calor i insomni, i aquest últim afecta molt a la qualitat de vida, perquè el cervell no descansa degut a la calor durant la nit. “És especialment perillós per als malalts crònics i els qui pateixen malalties cardiorespiratòries”, explica. Assenyala que també afecta especialment la gent vulnerable socialment, perquè no té accés a habitatges climatitzats ni refugis climàtics o zones verdes que permetin suportar millor les altes temperatures.

Els nens pateixen especialment a les escoles

Els nens són un dels grups de risc, tal com explica la infermera Cèlia Garcia, però els professors denuncien que no és té molt en compte a les escoles. De fet, aquesta setmana s’han viralitzat el hashtags #senscouenelsfills i #proudesmaisalesaules a Twitter. En aquesta etiqueta es poden trobar un munt de queixes de mestres, personal dels centres i famílies per la calor extrema que es pateix a les aules, així com imatges de termòmetres en màximes històriques.

Un d’aquests mestres és Aleix Vidal, professor en una escola pública de la Roca del Vallès que pateix molt les conseqüències de la calor. Aquesta escola fa horari intensiu perquè “és impensable ser a l’escola a la tarda”. “Les temperatures són extremes i no es prenen gaires mesures”, lamenta. Vidal també considera que la mesura d’avançar el curs escolar es pot discutir a nivell pedagògic però no ajudarà a combatre la calor. “No té sentit avançar-ho pel clima, perquè dubto que faci més fred una setmana abans de la data habitual per començar”, assenyala.

🔥 32.4°C 🌡️ Ara mateix en una escola pública. Som conscients d'on enviem els nostres fills? Ells no ens ho farien. Botigues, consultoris, museus, metro, bus, oficines… Tothom climatitzat, menys els nostres fills. Hi penseu fer res? @educaciocat @JosepGCambray pic.twitter.com/hwf3lrqy7I — Aleix #Llibertat ✏️ (@leixet) June 13, 2022

Aquest professor assegura que els nens no viuen amb les mateixes condicions que els adults, perquè tot i que hi ha feines complicades com per exemple el treball al camp, a la majoria d’estances i transports hi ha aire condicionat. “Deixem els nens al col·legi sense pensar que les condicions que tenen no són les que tenim els adults en el nostre dia a dia”, insisteix abans d’assenyalar que al cotxe i al metro hi ha aire condicionat, a les oficines també i fins i tot n’hi ha als supermercats, mentre que a les escoles superen sempre els 30 graus. Tot i admetre que no es pot posar aire condicionat a tot arreu per qüestions mediambientals, Vidal reclama buscar alternatives a les escoles.

El termòmetre d’una aula de Terrassa aquest dijous, en plena onada de calor

Les escoles noves no s’han dissenyat per aguantar aquesta calor

Vidal assenyala que la seva escola, malgrat ser del 2008, molt nova, no està preparada per suportar les temperatures que estem tenint aquest mes de juny. “Quan es fan escoles s’ha de pensar a fer arquitectura sostenible que aïlli la calor, però tot s’ha fet fatal”, denuncia Vidal que afegeix, amb ironia, que els nens “no voten”.

Aquesta falta de regulació climàtica provoca marejos en alguns dels nens, com va passar la setmana passada a l’aula d’aquest professor i com denuncien molts mestres a Twitter. Actualment els seus alumnes no surten al pati perquè no tenen cap ombra i l’Ajuntament de la Roca no els permet posar lones. “L’edifici és bastant nou però no està ben fet. Té molta finestra i poques persianes i a les aules no hi corre l’aire”, explica Vidal, que posa d’exemple una reunió que van fer els professors al passadís per mirar d’aprofitar el poc aire que hi passava. “Anem buscant ombres per tot arreu”, conclou Vidal.