Quasi una quarta part dels espanyols no utilitza crema solar habitualment

Gairebé una quarta part de la població a Espanya només utilitza fotoprotector a l’estiu (19,5%) o, directament, no li ho aplica mai (1,1%), segons indica la tercera edició de l’Estudi ISDIN sobre hàbits de fotoprotección a Espanya.

Les dades d’aquesta nova enquesta evidencien la falta de conscienciació respecte a la protecció els 365 dies de l’any, malgrat que el percentatge de persones que reconeix que usa fotoprotector cada dia ha augmentat en els dos últims anys i s’ha passat del 50,8% de 2020 al 56,9% de 2021 i al 58% de 2022. La resta (21,4%) assegura que utilitza fotoprotector en situacions concretes, en practicar esport o en realitzar activitats a l’aire lliure.

Les dades indiquen que en general s’associa l’ús del fotoprotector a l’estiu i als moments d’oci i activitats a l’aire lliure. “És important bandejar la idea que només cal utilitzar el protector solar a l’estiu i en moments concrets com en anar a la platja o en practicar esport”, va assenyalar la doctora Aurora Garre, Medical Màrqueting Manager en ISDIN.

La doctora va explicar que “cal protegir-se del sol tot l’any i cada vegada que s’està exposat, sigui un dia assolellat o ennuvolat, en l’exterior o en un interior”, perquè “la llum solar és present en la nostra vida durant tot el dia, ja sigui entrant per la finestra o impactant-nos quan sortim al carrer”.

En general, els homes (30,8%) utilitzen menys el protector solar que les dones (60,4%). Els motius pels quals elles es protegeixen del sol són majoritàriament per a prevenir taques i arrugues (72,8%) i el càncer de pell (67,7%), mentre que ells s’apliquen protector solar principalment per a evitar el càncer de pell (69,2%) i les cremades (62,6%).

Quant a l’edat, entre els menors de 18 anys hi ha un menor hàbit de protegir-se diàriament del sol: el 50% ho fa diàriament enfront del 60,1% dels joves de 18 a 35, el 57,5% dels quals tenen entre 36 i 50 anys, el 56,5% dels de 51 a 65 o el 52% dels majors de 66 anys. En definitiva, la franja d’edat més preocupada per la salut de la seva pell és la dels adults d’entre 18 i 50 anys.

Protegir-se bé

Els experts de ISDIN recorden que usar fotoprotector i protegir-se del sol no significa fer-lo correctament. A Espanya, existeix l’hàbit generalitzat (52,1%) d’utilitzar el protector solar sol en el rostre. Encara que un 44,8% dels enquestats assegura que, quan utilitza protector, li ho aplica en totes les zones exposades, es tracta d’una proporció que s’allunya, diuen, de l’ideal.

Només quan es realitzen activitats a l’aire lliure és quan sembla que hi ha una major conscienciació, ja que el 70% assegura que protegeix totes les seves parts exposades al sol. Una vegada més, doncs, la protecció està lligada a l’oci i les activitats a l’aire lliure.

Afegeixen que també és important reaplicar el fotoprotector, una tasca que de nou els enquestats associen amb l’estiu. De fet, habitualment només un 18,5% es reaplica el protector cada 2 hores; durant els caps de setmana, aquesta proporció creix fins al 33,4%; i a l’estiu arriba al 72,2%.

A l’estiu la xifra és alta, però també implica que hi ha un 27,8% de les persones que no es reapliquen el protector solar de la forma idònia: el 18,5% diu fer-ho quan s’acorda; el 8,7% només li ho aplica una vegada i el 0,6% restant directament no es protegeix del sol. Malgrat aquestes xifres, la situació ha millorat respecte a 2021.

Exposició solar

A Espanya a la població li agrada gaudir del sol. De fet, durant el cap de setmana, el 57% de la gent assegura passar més de 2 hores al sol, mentre que el 16% ho fa entre 1 i 2 hores.

Entre setmana, un 54,2% assegura passar entre 1 i 2 hores al sol, mentre que gairebé el 40% s’exposa entre 2 i 4 hores. Només una minoria, un 6,3%, reconeix que passa a l’aire lliure més de 4 hores al dia de dilluns a divendres.

Quan arriba l’estiu, les persones que s’exposen més de 4 hores arriben fins al 32%, mentre que les que ho fan entre 2 i 4 es mantenen en un 55,5%. La situació és molt similar a les dades obtingudes en 2021, per la qual cosa es pot parlar d’estabilitat en el temps que es passa al sol durant les vacances d’estiu.

Encara que les xifres recollides per les diferents edicions de l’estudi de ISDIN indiquen que a poc a poc els hàbits estan canviant i que la fotoprotecció comença a estar més present més enllà de l’estiu, les xifres continuen estant lluny d’una situació ideal. “Encara queda molt camí per recórrer i els metges, farmacèutics i responsables sanitaris juguem un gran paper en la sensibilització i conscienciació de la població en aquests aspectes”, insitió la doctora Aurora Garre, “encara que és cert que una gran part de la població està cada vegada més conscienciada sobre la salut de la seva pell”.