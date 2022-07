MÉTEO | Risc molt alt per la calor extrema aquest cap de setmana

Les temperatures de rècord ja fa dies que ens acompanyen i el pitjor encara està per arribar. Encara queda com a mínim una setmana de calor extrema, el que preocupa els professionals sanitaris davant els perills per a la salut que poden tenir aquestes temperatures elevadíssimes. Aquest cap de setmana s’esperen temperatures extremes arreu del país, seguint en la línia dels últims dies. De fet, la temperatura més alta que s’ha registrat en aquesta onada de calor a Catalunya ha estat a Seròs, a la demarcació de Lleida, on dimecres es va arribar als 40,4 graus.

Aquest divendres les temperatures van continuar sent de rècord, amb una nit tropical que tampoc ha donat treva. Per exemple, a Barcelona, a les 23:30 d’aquest divendres encara hi havia 30 graus, una temperatura pocs cops vista a aquestes hores. Fins a set municipis van passar ahir divendres el llindar dels 40 graus. Seròs ha estat de nou un dels punts més calents amb 40,5 graus, tot i que encara ha fet més calor a Artès i Sant Salvador de Guardiola amb 40,7 graus i a Cabanes amb el rècord de tot el país: 40,8 graus.

Una dona nada a una piscina per combatre l’onada de calor / Pixabay

Nivell màxim d’alerta

Aquesta onada de calor, si bé menys intensa que la que vam viure al juny, està sent més llarga. Aquest és un dels criteris per establir els nivells d’alerta davant les temperatures extremes. De fet, diversos factors influeixen en el fet que hi hagi quatre nivells d’alerta. Catalunya es troba en el tercer, el més alt, que es pot activar si el número de dies amb temperatures extremes és com a mínim cinc. Aquests són els nivells d’alerta:

Nivell zero : el color que s’utilitza per representar-lo és el verd. És el nivell que hi ha quan la temperatura màxima i mínima superen alhora els valors de referència cero, és a dir, quan la temperatura es considera normal per al moment de l’any.

: el color que s’utilitza per representar-lo és el verd. És el nivell que hi ha quan la temperatura màxima i mínima superen alhora els valors de referència cero, és a dir, quan la temperatura es considera normal per al moment de l’any. Nivell 1 : el color que representa aquest nivell és el groc. S’estableix si el nombre de dies per sobre dels valors normals establerts és u o dos.

: el color que representa aquest nivell és el groc. S’estableix si el nombre de dies per sobre dels valors normals establerts és u o dos. Nivell 2 : el color amb el que es representa és el taronja. S’activa si el nombre de dies de temperatura elevada és com a mínim tres seguits.

: el color amb el que es representa és el taronja. S’activa si el nombre de dies de temperatura elevada és com a mínim tres seguits. Nivell 3: és el nivell més alt d’aquesta escala i està representat amb el color vermell. Es decreta en cas que aquestes temperatures es donin durant cinc dies o més seguits.

237 morts a l’estat espanyol en els tres primers dies d’onada de calor

Davant aquesta calor extrema les autoritats sanitàries recomanen seguir aquesta guia pràctica per evitar incidents amb la calor, que han augmentat aquest any respecte el 2021. De fet, en els quatre primers dies d’onada de calor el ministeri de Sanitat ha notificat 237 morts relacionades amb la calor. En l’onada de calor que va viure el país en el mes de juny fins a 700 persones van morir per episodis relacionats amb la calor extrema. Davant aquest perill per a la salut s’ha de tenir molta precaució i sortir de casa només a les hores de menys calor. L’esport a l’aire lliure, per suposat, està contraindicat perquè les temperatures són massa altes com perquè no sigui un risc elevat fer esforços físics.

El més important per combatre la calor és hidratar-se constantment encara que no tinguem set. També és important fer que beguin aigua els més grans i els nens, els col·lectius més afectats perquè poden oblidar hidratar-se durant el dia. Aquesta calor, a més, pot desequilibrar la gent gran i el seu organisme i provocar problemes de salut que poden arribar a ser greus.