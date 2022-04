Romeva, furiós amb la causa al Tribunal de Comptes: “És una cortina de fum”

L’exconseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, ha assegurat que no se sent alleugerit pel canvi de criteri de la fiscalia del Tribunal de Comptes, que s’ha vist obligada a rebaixar la reclamació econòmica als 35 ex alts càrrecs del Govern acusats de responsabilitat comptable per algunes despeses relacionades amb el referèndum de l’1-O i l’acció exterior de la Generalitat. “No ens deixem enganyar. És una cortina de fum per desviar l’atenció“, ha dit Romeva, furiós, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

“Alleugerit de què?”, ha etzibat. “El Tribunal de Comptes no ens acusa d’haver-nos embutxacat res, sinó d’haver gastat diners en una cosa que no els agrada”. Romeva ha reconegut que encara no ha tingut temps de mirar amb detall el nou escrit d’acusació i que els seus advocats l’estan analitzant, però ha assegurat que cal “molta paciència” per llegir aquesta mena d’escrits perquè l’Estat intenta “barrejar-ho tot perquè sembli que alguna cosa hi ha” encara després la causa s’arxivi o s’absolgui els acusats.

La seu del Tribunal de Comptes al carrer Torrelaguna de Madrid / ACN

La repressió continua

L’exconseller ha insistit que la repressió contra l’independentisme és “desproporcionada” i ha demanat no banalitzar-la. “No oblidem què és l’Estat i a què juga”, ha dit. “Sembla que si et peguen una mica menys, t’has de sentir alleugerit. No és una qüestió de quantitat, sinó del fet“. Romeva considera que el Tribunal de Comptes és una eina més per esclafar l’independentisme. “No té cap sentit que es dediqui a decidir si una conferència ha servit per explicar una cosa que els agrada més o menys”.

Aquest dimecres la fiscalia del Tribunal de Comptes ha rebaixat de 9 a 3,4 milions d’euros la responsabilitat comptable que reclama per l’organització de l’1-O i de l’acció exterior dels governs d’Artur Mas i Carles Puigdemont. La nova xifra s’ha calculat d’acord amb els fets provats de la sentència del Tribunal Suprem sobre el Procés i que poden tenir una atribució directa. Han quedat fora actes culturals i viatges a l’estranger on suposadament s’hauria defensat el dret a l’autodeterminació perquè la fiscalia no tenia clar que pogués sostenir l’acusació.