29 encausats pel Tribunal de Comptes han demanat l’aval al Govern

29 de les 34 persones encausades pel Tribunal de Comptes per l’acció exterior duta a terme pel Govern ha demanat l’aval a l’executiu, segons ha explicat la portaveu Patrícia Plaja. L’aval ha estat possible gràcies al Fons Complementari de Riscos, un instrument creat amb una dotació inicial de 10 milions d’euros, que persegueix donar cobertura al personal de l’administració pública en procediments judicials o administratius en què es puguin veure implicats per accions realitzades en exercici de les seves funcions i que no queden cobertes per les pòlisses de responsabilitat civil i patrimonial i comptable que la Generalitat té actualment subscrites amb diferents entitats. Plaja no ha detallat quants diners d’aquell fons inicial de 10 milions d’euros queden actualment.

El Govern ha pres aquest dimarts una decisió al voltant d’aquest fons. S’ha aprovat autoritzar el Departament d’Economia i Finances a assumir la gestió del fons tal i com estava previst en la Llei 02/2022, de 3 de març, que en regula el funcionament i que va ser aprovada per una àmplia majoria al Parlament de Catalunya. A partir del 2 de maig, la persona titular del Departament serà l’òrgan gestor d’aquest instrument. Mesos abans entitats com l’ANC havien reclamat al Govern que defensés els encausats pel Tribunal de Comptes, per tal de no continuar afeblint el moviment independentista.

Des que es va crear, el juliol del 2021, el fons ha estat gestionat de manera excepcional i provisional per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb el que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 2/2022 de 3 de març, i de la disposició transitòria del text refós de la Llei de l’ICF, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de setembre. Segons el Govern, amb el canvi, es tanca el procés de creació del fons de riscos, n’evita la provisionalitat i la temporalitat en la seva administració i n’assegura la seva gestió continuada. De la mateixa manera, el Govern sosté que la modificació de la gestió li permet un estalvi anual per les arques públiques, en no haver d’assumir la part corresponent a la comissió de gestió del fons.