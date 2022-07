Dalmases es declara víctima d’un “circ” convertit en “linxament”

El diputat de Junts per Catalunya Francesc Dalmases ha acabat parlant de al polèmica que l’envolta per la presumpta esbroncada a una periodista al programa FAQS de TV3 després d’una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Dalmases ha titllat la polèmica “circ” convertit en “linxament”. El diputat ha acabat parlant de la controvèrsia en el ple del Parlament enmig d’un debat sobre una moció de Junts defensada per ell sobre l’autodeterminació. El diputat s’ha vist obligat a fer referència a la polèmica després que Cs hagi portat la qüestió en el debat.

“Fa tes dies que visc un circ que s’està convertint en un linxament difícil de justificar”, ha manifestat en prendre la paraula. “En ares de la transparència i per evitar difamacions que he sentit en aquest faristol m’he compromès amb el meu partit perquè hi hagi un expedient informatiu i es pugui aclarir la situació”, ha afegit. Dalmases ha assegurat que també s’ha “ofert a no ser” temporalment portaveu a la comissió de control de la CCMA perquè no es generin “distorsions”. “No tinc res de què amargar-me i sí, continuar participant-hi”, ha afegit.

Dalmases admet una “discussió encesa” amb una periodista

Dalmases ha dit que la premsa, la llibertat de premsa i el bon periodisme han estat sempre la seva “passió” i que ho ha defensat sempre en tot els espais. Sobre la polèmica del FAQS ha admès que hi va haver una discussió: “No negaré que, efectivament, vaig tenir una discussió encesa amb una persona que estimo i que en valoro el periodisme que fa, fa més de 10 anys que ens tractem i col·laborem”.

El diputat ha afegit que es va tractar “d’una discussió des de la perspectiva periodística i per això, per no confondre, vaig demanar disculpes a tothom que es pogués haver sentit ofès”. “Lamento moltíssim que sense que jo m’hagi pogut expressar com pertoca hagi de patir difamacions , sense que se m’hagi deixat explicar —i en els espais on toca— què és el que va ocórrer; ho lament moltíssim, perquè no tocava, però necessitava dir-ho i explicar-ho”.