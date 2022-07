El cas Dalmases surt per sorpresa al ple del Parlament i el debat s’escalfa

El ple del Parlament de Catalunya ha viscut aquest dijous un moment de tensió entre Ciutadans i la presidenta de la cambra, Laura Borràs. La fricció s’ha produït durant el debat d’una moció sobre l’autodeterminació de Junts per Catalunya que ha defensat el diputat Francesc de Dalmases. Un cop Dalamses ha fet la seva intervenció ha pres la paraula el portaveu de Cs, Nacho Martín, que ha aprofitat la intervenció per treure per sorpresa la polèmica per la suposada esbroncada de Dalmases a una periodista del programa FAQS de TV3.

Martín ha denunciat que Dalmases hagués intentat “coaccionar” una periodista per l’entrevista amb la presidenta i ha defensat la llibertat de premsa i informativa de TV3 apel·lant a la seva “autodeterminació informativa”, en un intent del diputat perquè Borràs no el tallés en considerar que s’escapava del tema de debat. Borràs, però, l’ha deixat fer.

Cs es refereix a Dalmases com el “lloctinent” de Borràs

El portaveu de Cs s’ha referit a Dalamses com el “lloctinent” de Borràs intervenint quan “una entrevista incomoda la presidenta”. Martín ha subratllat que “esbroncar una periodista en democràcia és inadmissible i intolerable” i ha afegit que és “intolerable” i propi d’una “democràcia insana” que el diputat Dalmases hagi protagonitzat un fet d’aquestes característiques. “Li dic mirant-lo als ulls, amb tot el respecte, la condemna per la seva actitud, pròpia d’organitzacions mafioses”, ha etzibat el diputat taronja.

Martín no s’ha quedat aquí ha seguit, qualificant l’actitud que s’atribueix a Dalmases de “pròpia de matons i de pràctiques mafioses”. El diputat taronja s’ha referit també a un altre conflicte de Borràs amb el catedràtic Jordi Llovet, qui en els darrers dies ha publicat a les xarxes socials crítiques a la presidenta del Parlament. Martín ha denunciat que Llovet ha rebut pressions de l’entorn familiar de la presidenta. “L’han amenaçat amb què si no retira el post en què explicava part de la trajectòria de la presidenta tindria problemes amb la justícia, el senyor Llovet, pobre, que no ha trencat un plat en sa vida”, ha comentat Martín.

El diputat taronja ha seguit lamentant que es produeixin “aquestes pràctiques a la nostra comunitat” i ha expressat la seva “solidaritat” amb Llovet recordat que “això és impropi d’una democràcia madura, que es vulgui mínimament respectuosa amb el pluralisme polític”.

Borràs retreu les “afirmacions inacceptables” de Cs durant el ple

Un cop Martín ha acabat la seva intervenció, Borràs li ha recordat que estaria facultada per aturar-lo d’acord amb l’article 88 del reglament el Parlament perquè “ha aprofitat la seva condició de diputat i la meva condició de presidenta de no poder-me donar la paraula per replicar… li he permès parlar de qüestions vulnerant la presumpció d’innocència, el dret a la privacitat de les persones i ha condemnat fets que no coneix, amb afirmacions que són inacceptables”.