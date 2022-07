La polèmica per la discussió de Dalmases al ‘FAQS’ es complica al Parlament

La polèmica per la discussió que el diputat de Junts per Catalunya i mà dreta de la presidenta el Parlament, Laura Borràs, Francesc de Dalmases, va tenir fa deu dies amb una periodista del programa de TV3 FAQS s’està complicat per moments al Parlament. Pràcticament tots els partits han reclamat explicacions al diputat sobre l’afer, però també han indicat que Borràs hauria de donar la cara. Els que han anat més enllà son els anticapitalistes de la CUP que directament han demanat que Dalmases dimiteixi. El perdó de Dalmases a través d’una piulada no ha convençut.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha considerat que els fets que han transcendit “són molt greus” i que la seva formació política pensa que “és molt greu” que la presidenta del Parlament els presenciés i “no fes res”. Pellicer ha exigit “explicacions urgents” a Dalmases i també que “es depurin responsabilitats”. La CUP seguirà atenta les investigacions ha obert la cadena. “Calen explicacions públiques de forma immediata pera part del diputat, Borràs i JxCat”. Els cupaires creuen que la mà dreta de Borràs hauria de “plegar immediatament” en considerar “intolerable” els atacs al dret a la lliure informació i sense ingerències.

Els Comuns apunten que es pot haver vulnerat el codi de conducta del Parlament

També des dels Comuns s’ha pronunciat sobre aquest assumpte el diputat David Cid. Cid ha afirmat que si es confirmen els fets que s’han publicat es tractaria d’una “vulneració del codi de conducta del Parlament de Catalunya”. Els Comuns presentaran preguntes a la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). “Creiem que calen explicacions, no ens valen les disculpes fictícies”, ha remarcat Cid.

El diputat dels Comuns també creu que quan Dalmases recórrer a la fórmula de demanar perdó a qui s’hagi sentit ofès està “autojustificant-se, no s’està disculpant”. Cid inclou Borràs en la petició d’explicacions perquè segons algunes informacions, ha dit, estava present en la discussió. Els Comuns volen que s’aclareixi quin va ser el capteniment de la presidenta davant d’un diputat que “violava el codi de conducta del Parlament”.

La Mesa del Parlament no ha abordat la polèmica en la reunió d’avui

De moment, la Mesa del Parlament no ha posat aquest afer damunt la taula, segons han informat fonts de l’òrgan rector. Cid s’ha mostrat sorprès per aquest fet perquè “si és cert” el que s’ha publicat, “és evident que hi ha una vulneració flagrant del punt 8 del codi de conducta”. Aquest punt diu que “en les compareixences públiques davant els mitjans de comunicació, els diputats del Parlament han de tenir cura de l’actitud, el llenguatge emprat i el tracte envers els professionals de la informació i també les altres persones que hi són presents, amb la finalitat de preservar la dignitat de la institució parlamentària”.

Per la seva banda, tant el PSC com Cs han criticat l’actitud de Dalmases. La portaveu de PSC, Alícia Romero, ha considerat els fets “intolerables”, mentre que el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha denunciat l’estil “mafiós” de l’entorn de la presidenta. Carrizosa ha reclamat a Borràs que s’aparti de la presidència en considerar que “fa vergonya” tot el que està passant a la cambra catalana sota el seu mandat.