Dalmases demana perdó per la discussió amb una periodista del ‘FAQS’

El diputat de la Junts per Catalunya i mà dreta de la presidenta del Parlament, Francesc de Dalmases, ha demanat “perdó” per la discussió que va mantenir fa deu dies amb una periodista del programa FAQS de TV3. La discussió es va produir després d’una entrevista que el programa va fer a Laura Borràs, just la mateixa setmana en què va anunciar que no dimitiria malgrat tenir pressions polítiques per apartar-se davant el cas de suposada corrupció pel qual està sent processada.

Diversos mitjans van publicar ahir informacions sobre la discussió, durant la qual el diputat hauria agafat la periodista pel canell, hauria cridat i proferit insults. En una piulada a Twitter, Dalmases lamenta “molt” que “l’equip del FAQS s’hagi sentit molest per la meva actitud”. El diputat afegeix que “tothom que em coneix sap del meu respecte cap als mitjans de comunicació públics de Catalunya”. En aquest sentit, el diputat afegeix: “Demano disculpes a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès”.

Davant les informacions que s'han conegut, lamento molt que l'equip del FAQS s’hagi sentit molest per la meva actitud. Tothom que em coneix sap del meu respecte cap als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Demano disculpes a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès. — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 19, 2022

Fonts de l’equip de la presidenta Borràs han admès que hi va haver una discussió. Han explicat que el malestar per l’entrevista no estava originat per les preguntes sinó perquè precisament van concedir-la amb l’acord que no se li anés a fer “un tercer grau”.

La tensa entrevista de Borràs durant la penúltima emissió del programa FAQS de TV3 va tenir un epíleg fora de les càmeres que ha desencadenat una tempesta política i mediàtica que emboira encara més la situació de la presidenta del Parlament. A les portes d’un judici pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs es va mostrar molesta per les preguntes detallades sobre el cas que li va fer la presentadora del programa, Cristina Puig, i els periodistes convidats a plató, especialment en el cas de Carla Turró, directora d’El Balcó, de la Cadena SER.