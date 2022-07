Tempesta per l’esbroncada d’un diputat de Junts al ‘FAQS’ per l’entrevista a Borràs

La tensa entrevista de Laura Borràs durant la penúltima emissió del programa FAQS de TV3 va tenir un epíleg fora de les càmeres que ha desencadenat una tempesta política i mediàtica que emboira encara més la situació de la presidenta del Parlament. A les portes d’un judici pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs es va mostrar molesta per les preguntes detallades sobre el cas que li va fer la presentadora del programa, Cristina Puig, i els periodistes convidats a plató, especialment en el cas de Carla Turró, directora d’El Balcó, de la Cadena SER.

Francesc Dalmases i Aurora Madaula, també diputada de Junts, en una imatge d’arxiu / ACN

Però les coses es van complicar després, quan el diputat de Junts de l’entorn de Borràs Francesc de Dalmases es va encarar directament amb una responsable de l’equip del FAQS pel que va considerar que havia sigut una entrevista inapropiada. Segons han publicat aquest dilluns Nació Digital i eldiario.es i ha confirmat El Món, Dalmases va arribar a agafar per un braç la periodista en qüestió, que havia estat la interlocutora amb qui s’havia acordat fer l’entrevista, la va sacsejar i la va escridassar.

En fer-se pública aquesta informació que feia dies que corria en ambients periodístics, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha demanat un informe a la cadena pública de televisió TV3 per “escatir, amb el mínim de temps possible”, si De Dalmases, que a més de diputat també és vicepresident de Junts va tenir aquest comportament intimidador.

Francesc de Dalmases nega que intimidés ningú

De moment, el diputat ha negat que el to de la conversa fos aquest, tot i que ha admès que va existir i que hi va expressar “discrepàncies professionals”. En un tuit al seu compte de Twitter, De Dalmases ha expressat el seu punt de vista.

Davant de les afirmacions que s’han publicat, vull aclarir que no vaig insultar ni intimidar ningú. Va ser una conversa breu i des d’una perspectiva periodística vaig plantejar discrepàncies professionals. Aquí en parla el director del programa dos dies després a Rac1 👇🏽 pic.twitter.com/Y7M2aumRaQ — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 18, 2022

El cas és, però, que aquesta piulada del diputat ha obert una nova branca en la polèmica, perquè hi ha ficat pel mig el director del FAQS, Pere Mas, del qual ha recuperat un fragment de la seva intervenció la setmana passada a RAC1, on col·labora amb el programa de Jordi Basté, El Món a RAC1. Com que els rumors ja s’estaven escampant, Basté li va preguntar pel tema en directe i ell hi va resta importància o, si més no, va donar-ne una versió suavitzada. En el tall de veu repescat per De Dalmases, Pere Mas explicava que no li constava que el diputat estigués “especialment” indignat i que és relativament freqüent que entrevistats o els seus entorns es queixin quan no estan contents amb el resultat de la conversa. També admetia, però, que ell no havia presenciat la conversa –o escridassada– directament.

Aquest dilluns, un cop ha esclatat la polèmica, Pere Mas també hi ha dit la seva en un fil a Twitter i ha volgut deixar clar que va voler treure-hi ferro per no alimentar la polèmica perquè la persona afectada no ho volia denunciar. I també ha penjat la versió completa de la resposta que va donar quan li van preguntar pels fets, amb més detalls dels que ha inclòs De Dalmases en la seva piulada.

Atès que se m'està utilitzant per tergiversar els fets afegiré que nombroses persones van sentir l'incident i que els crits van arribar a l'entrada del plató del @FAQSTV3

Al minut 6:55 podeu sentir la meva resposta completa, sense editar. (2/3)https://t.co/njxTZiM161 — Pere Mas 🎗 (@PereMas) July 18, 2022

Paral·lelament, el Grup de Periodistes Barnils, del qual De Dalmases és soci, ha advertit que obria una investigació sobre els fets a causa de la “preocupació” causada per les informacions aparegudes aquest dilluns.

COMUNICAT | Llegim informacions a NacióDigital i El Diario amb extraordinària preocupació. Les actuacions descrites estan molt allunyades dels principis del Grup i obrirem un procediment intern d'investigació atès que Francesc de Dalmases és soci de l'entitat. — Grup de Periodistes Ramon Barnils (@GrupBarnils) July 18, 2022

Preguntats per l’ACN, ni Junts per Catalunya ni el mateix Dalmases, que s’ha remès a les piulades, han volgut fer més valoracions sobre l’afer, perquè consideren que les explicacions donades amb les piulades ja són prou aclaridores.

El Col·legi de Periodistes demana acabar amb les “pressions i les agressions”

El Col·legi de Periodistes també s’ha posicionat en la tempesta que s’ha desencadenat. Com la resta d’actors, el col·legi s’ha expressat a Twitter. En un tuit molt breu, publicat com a resposta a una piulada de Nació Digital amb l’enllaç de la notícia, ha dit: “Prou coaccions i agressions als i les periodistes”. I ha subratllat que el cas és “intolerable” i que cal acabar amb les “pressions i agressions als professionals de la informació”.

Prou coaccions i agressions als i les periodistes!!!. Informacions com les que publica @naciodigital i @eldiarioes són intolerables i ja estem farts de recuperar i recordar comunicats com aquest:

👇👇👇👇 https://t.co/jAgXfjJSAY — Col·legi de Periodistes de Catalunya (@periodistes_cat) July 18, 2022

ERC i els Comuns s’afegeixen a les crítiques

I també a Twitter –on la tarda ha sigut frenètica– s’han pronunciat dues diputades, una d’ERC, Raquel Sans, i Susanna Segovia, d’En Comú Podem. Sans, que també és periodista, i sòcia de govern de Junts, ha advertit: “Com a periodista, com a diputada molt preocupada per aquesta informació. Hi ha comportaments que són intolerables. Sempre, sempre, màxim suport als i les professionals. Espero que s’aclareixi tot plegat”.

Com a periodista, com a diputada molt preocupada per aquesta informació. Hi ha comportaments que són intolerables. Sempre, sempre, màxim suport als i les professionals. Espero que s'aclareixi tot plegat. https://t.co/KUaubiiHHf — Raquel Sans Guerra (@raquelsans) July 18, 2022

I Segovia ha considerat el cas “absolutament inadmissible”, si es confirma, i ha anunciat que el seu grup, el dels Comuns, demanarà explicacions sobre els fets en la pròxima comissió de control de la CCMA al Parlament, on considera que caldà “assumir responsabilitats”.