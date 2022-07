Aragonès creu que no es pot passar per alt l’actitud de Dalmases al ‘FAQS’

El president de la Gneralitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha criticat les pressions, que considera d’inacceptables, que el diputat de Junts Francesc de Dalmases hauria exercit sobre diversos periodistes, com diversos professionals de la informació van denunciar a diversos mitjans. “M’incomoda que es pugui passar per alt”, ha afirmat Aragonès en una entrevista a Ràdio Estel, on ha admès que quan va conèixer tant aquests fets com la suposada esbroncada a una periodista del FAQS després de l’entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, li va causar “estupor”.

Aragonès remarca que no ho toleraria al seu partit

“S’ha de defensar la llibertat de premsa, hem d’estar disposats que ens facin preguntes incòmodes”, ha insistit Aragonès, que ha afegit que “aquesta no és la forma de relacionar-se amb els mitjans”. Preguntat per si Dalmases hauria de plegar com a diputat el cap de l’executiu ha dit que és una decisió que ha de prendre ell. De totes maneres, Aragonès ha remarcat que ell no toleraria aquestes actituds d’un col·laborador seu. “S’ha de tenir respecte per tothom, tothom mereix respecte”, ha resolt.

El diputat de Junts va demanar perdò per la seva actitud i per si “algú s’ha sentit ofès”, tot i que inicialment havia desmentit les acusacions. Alhora, Dalmases ha demanat que se li obri un expedient per poder “defensar-se”.

Francesc de Dalmases / ACN

Se li ha obert un expedient informatiu a Dalmases

En un comunicat, Junts diu que les acusacions que s’han fet públiques “són clarament lesives per a la seva reputació”. A més, Dalmases ha demanat que el suspenguin temporalment com a portaveu de la comissió de control de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però continuarà sent-ne membre i assistirà a la propera sessió, el 29 de juliol, on diferents grups, com el PSC, han anunciat que trauran el tema. De fet, diversos partits com els Comuns i Esquerra Republicana han demanat la seva dimissió.