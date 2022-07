Dalmases demana a Junts que li obri un expedient per “defensar-se”

El diputat i vicepresident de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha sol·licitat aquest dimecres a l’executiva del partit que s’obri un expedient informatiu per “aclarir i poder rebatre i defensar-se de les acusacions” que han aparegut en diversos mitjans sobre una esbroncada a una periodista del programa FAQS de TV3. En un comunicat, el partit afirma que les acusacions que han aparegut “són clarament lesives per a la seva reputació”. Dalmases ha demanat que el suspenguin temporalment com a portaveu de la comissió de control de la CCMA, però continuarà sent-ne membre i assistirà a la propera sessió, el 29 de juliol, on diferents grups han anunciat que trauran el tema.

La polèmica va esclatar dilluns amb la publicació de diverses informacions. En un primer moment, Dalmases va fer servir unes declaracions del director del programa, Pere Mas, a RAC 1 on es parlava d’una “discussió periodística”.

Davant de les afirmacions que s’han publicat, vull aclarir que no vaig insultar ni intimidar ningú. Va ser una conversa breu i des d’una perspectiva periodística vaig plantejar discrepàncies professionals. Aquí en parla el director del programa dos dies després a Rac1 👇🏽 pic.twitter.com/Y7M2aumRaQ — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 18, 2022

Al dia següent, Dalmases va fer una altra piulada demanant “perdó” a aquelles persones que s’haguessin pogut sentir ofeses per la seva actitud. Aquest gest, però, no va ser satisfactori per la majoria de partits que van recriminar-li la seva actuació.

Davant les informacions que s'han conegut, lamento molt que l'equip del FAQS s’hagi sentit molest per la meva actitud. Tothom que em coneix sap del meu respecte cap als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Demano disculpes a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès. — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 19, 2022

Dalmases demana la suspensió temporal com a portaveu de la comissió de la CCMA

El grup parlamentari, que fins ara havia optat pel silenci, expressa la seva “confiança” en el diputat i informa que ell mateix ha demanat la “seva suspensió temporal com a portaveu a la comissió parlamentària de la CCMA fins que es resolgui aquest expedient”. En la propera reunió de la direcció nacional de Junts es sotmetrà a aprovació l’expedient informatiu i la direcció del grup parlamentari proposarà un nou portaveu en funcions de la comissió.

L’afer Dalmases està generant una nova tensió entre els socis de Govern. De fet, ERC ha comunicat avui mateix que ha demanat a la Mesa del Parlament que activi els mecanismes per comprovar si Dalmases ha violat el codi de conducta del diputat. Aquesta iniciativa ja la van tenir ahir els Comuns, que també consideren que el diputat de Junts hauria transgredit la normativa de la cambra catalana. La majoria de grups parlamentaris han denunciat els fets, que l’entorn de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i del mateix Dalmases consideren que han estat exagerats. El detall més controvertit és si realment Dalmases va agafar la periodista per un canell i la va sacsejar, també no ha quedat clar quin és el paper de Borràs enmig d’aquesta escena.

Una polèmica incòmoda que eleva la pressió sobre Borràs pel cas de l’ILC

El cas Dalmases ha esclatat dies després que es produïssin els fets denunciat, que haurien tingut lloc després de l’entrevista que Borràs va concedir al ‘FAQS’. La polèmica coincideix en un moment de màxima tensió al Parlament per la postura d’ERC i la CUP en el moment que s’obri judici oral pel cas de l’ILC. ERC reclama a Borràs que s’aparti, com també ho ha reclamat la CUP.