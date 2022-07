ERC s’alia amb els Comuns contra Dalmases per l’esbroncada del ‘FAQS’

ERC s’ha afegit a la iniciativa que els Comuns ja van avançar ahir perquè el Parlament s’activi contra l’actuació del diputat de Junts Francesc de Dalmases al programa de TV3 ‘FAQS’, on va discutir amb una periodista per l’entrevista que se li va fer a la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs. Segons testimonis anònims en diversos mitjans, el diputat hauria agafat pel canell la dona, l’hauria escridassat i li hauria faltat al respecte. ERC i Comuns volen que la Mesa del Parlament apliqui el codi de conducta de la cambra a Damlases.

En un comunicat, el grup parlamentari d’ERC ha elevat una petició a l’òrgan rector de la cambra per tal que s’apliqui el codi de conducta a Dalmases “després de l’esbroncada intimidatòria i les coaccions a una periodista del programa ‘FAQS’ de TV3 que ha transcendit públicament els darrers dies”. Els republicans consideren que “l’actitud del diputat Dalmases pot haver contravingut, com a mínim, les normes de conducta del Parlament i per això planteja dur-ho a la Mesa per tal que la Comissió de l’Estatut del Diputat elabori un informe i avaluï les possibles infraccions que s’hagin pogut cometre en aquest cas concret”.

ERC opina “que és necessari fer aquest pas formal al Parlament”. Fonts de la Mesa van explicar ahir que la polèmica de Dalmases no s’havia abordat. Els fets han motivat l’obertura d’un informe intern de la CCMA, la condemna dels comitès d’empresa i professional de TV3 i han posat en guàrdia algunes organitzacions professionals de periodistes del país.

Junts imposa el silenci entre els seus diputats i Dalmases evita la premsa

En el comunicat, ERC reitera “el suport als professionals dels mitjans de comunicació per fer la seva feina amb llibertat”. Els republicans avisen que portaran el tema a la propera sessió de control de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que ahir va condemnar els fets. “Esquerra Republicana es referma en la necessitat d’exemplaritat pública i considera que els fets descrits requereixen assumpció de responsabilitats polítiques, i així ho ha traslladat al grup parlamentari de Junts, del qual forma part el diputat en qüestió”, afegeix el comunicat.

Foto de família de diputats del Parlament, on ha posat Dalmases / JAG

Dalmases no ha fet aquest dimecres cap declaració sobre la polèmica. El diputat ha evitat el contacte amb la premsa durant el ple del Parlament que se celebra aquest dimecres. Se l’ha pogut veure, amb un rostre seriós, durant un minut de silenci per un cas de violència de gènere que s’ha fet davant de l’edifici de la cambra catalana. El diputat de Junts ha estat acompanyat durant el minut de silenci per companyes del partit. El silenci s’ha imposat a Junts per Catalunya davant una polèmica que esquitxa la presidenta en un moment justament delicat per la controvèrsia del seu cas de l’ILC.