La CCMA “condemna” l’actitud de Dalmases i ofereix ajuda als “afectats”

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que presideix Rosa Romà, ha emès aquest dimarts a la tarda un comunicat de “condemna” contra l’actitud del diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases, acusat de tenir una actitud impròpia amb una periodista del programa FAQS de TV3 després e l’entrevista que se li va fer a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Aquesta situació ha desencadenat una tempesta política.

En el comunicat, la CCMA exigeix “respecte als professionals dels mitjans de comunicació en qualsevol circumstància, per una informació lliure de coaccions i intimidacions”. La corporació diu que els fets “s’han confirmat per part de la productora El Terrat” i la direcicó de l’ens ha decidit fer el comunicat de “condemna de l’actitud del diputat Francesc de Dalmases envers la subdirectora del FAQS”.

Segons el comunicat, la Corporació s’ha posat a disposició de les persones afectades que, fins al moment, no han volgut adoptar cap mesura al respecte. “La CCMA treballarà amb els consells professionals, els comitès d’empresa i els òrgans de representació de la professió, noves mesures i protocols de protecció dels professionals”, afegeix el text.

La polèmica del ‘FAQS’ agita els passadissos del Parlament

La polèmica sobre el que va passar a TV3 també ha regirat l’activitat al Parlament de Catalunya, on diversos partits han exigit explicacions i fins i tot algun la dimissió de Dalmases davant d’uns fets que la majoria han titllat de “intolerables”. Els Comuns apunten que Dalmases podria haver violat el codi de conducta del Parlament i també reclamen que la presidenta doni explicacions, si és que va presenciar l’escena.

Fonts de la presidència del Parlament han admès que després de l’entrevista es va produir una discussió, però neguen que hi hagués un context intimidatori o violent. Les mateixes fonts apunten que ningú va bloquejar la porta i que la conversa només va durar tres minuts. Així mateix, assenyalen que el malestar es va generar perquè es va concedir l’entrevista amb el pacte de no parlar exclusivament dels fets dels quals se l’acusa. Aquella setmana Borràs havia comparegut de forma solemne per dir que no pensava dimitir malgrat les pressions que està rebent perquè ho faci.