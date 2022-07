La CUP revela la seva proposta en el cas Borràs: “Que s’aparti “

La CUP ha desvetllat aquest dimarts la seva proposta en el cas Borràs un cop s’obri la fase de judici oral. El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit que cal que la presidenta del Parlament “s’aparti” i que ho faci a través de l’article 25.2 del reglament de la cambra catalana, que no especifica el tipus de delicte. Aquest article estableix que un parlamentari pugui demanar la seva pròpia suspensió temporal, “amb la conformitat del portaveu del seu grup parlamentari”. En aquest cas, la Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre un dictamen i la Mesa del Parlament ha de resoldre la sol·licitud. Aquesta alternativa resoldria l’assumpte en el marc de la Mesa i s’evitaria haver d’anar al ple perquè se sotmetés la suspensió de Borràs a votació.

És l’opció que “menys desgasta” si “ella mateixa se suspèn de les seves funcions” perquè “la responsabilitat és seva, és camí és el que s’hauria d’agafar”, ha dit Pellicer. Aquesta opció és una alternativa al 25.4, un article que està al reglament per demanda de la CUP i que implica la suspensió temporal dels parlamentaris de forma automàtica en cas de processament per delictes de corrupció.

La CUP denuncia que ERC i Junts no han aportat cap proposta

Pellicer ha recordat que la CUP ha estat reclamant que ERC i Junts posin damunt la taula una proposta per resoldre un conflicte que era “absolutament previsible” i del qual ja van advertir Borràs. “Malgrat les peticions que hem fet, tant en públic com privat, no ha arribat la proposta; a partir d’aquí, sobre la causa concreta, la nostra posició és que no compartim que tingui un origen polític com diu Borràs”, ha apuntat Pellicer. Els anticapitalistes opinen que “l’origen de la causa és un presumpte fraccionament de 18 contractes amb un valor de més de 300.000 euros, amb la voluntat de lucrar una tercera persona”.

El diputat ha admès que “és evident que la causa s’ha polititzat per part de forces polítiques i aparells mediàtics” amb la voluntat de “perseguir el conjunt de l’independentisme”. Per això mateix, la CUP considera que “és un error alimentar aquest relat”. Els cupaires remarquen que en cap cas qüestionen la presumpció d’innocència de Borràs perquè no els pertoca impartir justícia, però sí “vetllar per les institucions catalanes”. En aquest sentit, Pellicer ha afirmat que el Parlament és “la màxima expressió de la minsa sobirania que tenim” i per això mateix “la presidenta ha de tenir un paper clau per protegir-lo i salvaguardar-lo”.

La CUP creu que el Parlament queda “enfangat” pel cas Borràs

Pellicer ha dit que la cambra catalana “no pot quedar enfangada per aquest judicis” i ha considerat que tampoc es pot “sotmetre l’independentisme a interessos individuals”. Els cupaires pensen que no es pot fer servir “un projecte col·lectiu per tapar presumptes corrupteles” i per això demanen a Borràs que “en un acte de responsabilitat s’aparti del càrrec si finalment s’obre la fase d’obertura de judici oral”. En cas contrari, ha afegit Pellicer, “s’està forçant un nou escenari de descrèdit, amb l’ús de l’independentisme per tapar una causa que no té origen polític: el Parlament no s’ho pot permetre”.