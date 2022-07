Aragonès, en ple debat pel cas Borràs: “La corrupció no la volem enlloc”

El president de la Generalitat i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, ha refermat el compromís del partit “contra la corrupció”: “La corrupció no la volem enlloc, és el pitjor atac que poden tenir els recursos públics, que són els recursos compartits”. En un acte del partit a Palamós (Baix Empordà), Aragonès ha subratllat que “en la Catalunya republicana i en la Catalunya independent” que ja s’està “construint”, la corrupció “ni hi té ni hi tindrà lloc”. El president no ha esmentat directament cap nom però sí que ha assegurat que les institucions del país han d’estar al servei de la majoria perquè “no són per a una o dues persones ni per a un projecte”. La secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha defensat la taula de diàleg.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que si la Mesa decideix suspendre-li drets i deures pel seu cas judicial això no significarà que hagi d’”abandonar el càrrec”. Simplement, ha dit, algú la “substituirà” mentre duri la mesura i no es demostri la seva innocència. Ho ha dit durant una entrevista al programa Aquí Parlem de TVE que s’emetrà aquest dissabte però que ja ha emès un avançament. Borràs ha insistit en la seva innocència en el cas d’adjudicació de contractes a dit quan dirigia la Institució Catalana de les Lletres i ha reiterat que no dimitirà.

“Estar suspesa de drets i deures no vol dir deixar l’escó”, ha dit la presidenta del Parlament, que també ha dit que suspendre algú d’un càrrec significa deixar de fer les funcions però no abandonar-lo o dimitir. Borràs ha dit que durant el període de temps que es consideri que ha d’estar suspesa no s’escollirà ningú altre sinó que aquesta persona farà les seves funcions durant un temps. “No seria una suspensió sinó una retirada d’un càrrec i drets i deures“, acaba dient en el fragment que s’ha emès aquest divendres com avançament.